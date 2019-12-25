醫護化身聖誕老人卡通人物　兒童醫院大口環慰病童 (17:01)

去年12月開始投入服務的香港兒童醫院舉辦聖誕嘉年華，邀請了數百名留院及覆診病童與家人參加，並安排了魔術、音樂表演。今年初換腎的7歲男童乙倫首次參加聖誕慶祝活動，表示自己從3歲到6歲都要常常「洗肚」，晚上不能外出，以往亦沒有外出慶祝聖誕，今晚打算外出觀看燈飾。乙倫說，聖誕願望是到韓國滑雪，乙倫媽媽說，兒子十分喜歡跳舞，希望到韓國也是因為喜歡一隊韓國男團。

有9名醫護人員化身成聖誕老人和不同人物，包括《魔雪奇緣》主角「愛莎」、哈利波特等，希望為兒童帶來歡樂。扮演卡通《反斗奇兵4》角色「寶貝」的專科門診註冊護士杜悅榕指出，醫護人員為了角色扮演，籌備了一兩個月，她說這些角色陪伴小孩成長，透過扮演「寶貝」，希望表達醫護人員會陪伴病童一起對抗病魔，「陪在他們身邊一起渡過難關」。

另外，大口環根德公爵夫人兒童醫院今早亦有舉行聖誕慶祝活動，醫護人員化身聖誕老人，乘特色車輛到醫院，派發聖誕禮物給病童。

其他報道：天文台料拆禮物日最高25度 或50年來最熱 周五轉涼最低15度

其他報道：日偏食明日出現 南至西南方觀賞最佳【短片】

其他報道：冬季美食節開鑼 展商稱人流遜去年 料市民早赴工展會辦年貨