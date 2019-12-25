【聖誕和你Shop．短片】彌敦道大批市民走出馬路　防暴舉黑旗警告 (23:14)

【23:14】旺角山東街彌敦道交界警員舉藍旗和黑旗警告，路上聚集的市民已四散。

【23:12】旺角亞皆老街一批防暴警走向彌敦道戒備。

【23:09】旺角彌敦道亞皆老街警員舉藍旗警告聚集的市民。

【23:04】旺角彌敦道山東街交界大批市民再次走出彌敦道馬路，一輛警車駛經，聚集者隨即四散，警車駛走後市民再次聚集，有人說「聖誕快樂，行街啦」，呼籲其他人加入，交通再次受阻。

【23:00】旺角山東街彌敦道交界警員舉黑旗並衝向山東街。

【22:57】旺角快富街彌敦道交界大批市民指罵警員，警方再舉黑旗。

【22:55】防暴警在旺角快富街舉黑旗警告。有記者被胡椒噴劑射中。

【22:51】山東街彌敦道路口防暴警再舉黑旗，但未見警員戴上防毒面具。

【22:48】旺角彌敦道雅蘭中心對開大批市民一度行出馬路，交通受阻，市民其後返回行人路，交通隨即回復暢通。其後市民在山東街街口再走出馬路，速龍在彌敦道兩面夾擊，至山東街停下，打通彌敦道南行交通，有防暴警舉黑旗警告聚集的市民。

【22:29】旺角亞皆老街砵蘭街被截查市民已全部被放行。

【22:16】港鐵九龍灣站的防暴警撤走，登車離去。

【22:10】一批防暴警進入觀塘apm，商場連接裕民坊的天橋亦有防暴警駐守。商場外的觀塘道則停泊多部警車，有巴士因此無法埋站，需在馬路最右線上落客。

防暴警要求旺角亞皆老街砵蘭街內市民及記者站於街道兩傍，要求所有市民出示身分證，並驅趕所有記者至朗豪坊外。

【22:05】九龍灣德福廣場內的防暴警退到港鐵九龍灣站，商場內的市民則大叫「死黑警」等口號。

【21:59】旺角亞皆老街防暴警增援，並布速龍小隊警員到場，警員不斷驅趕記者及市民。朗豪坊外多個街口亦有警員駐守。

【21:50】防暴警在九龍灣德福廣場內，一度舉起可發射布袋彈及橡膠子彈的雷明登霰彈槍指向市民，稱在場者若再擲物，會發射橡膠子彈。現場消息稱較早時有最少7人被捕

【21:40】九龍灣德福廣場內，有警員稱「我哋走喇喎」後退開；但另一邊一名青年戴口罩行經警員旁邊，即被警員拘捕。警員其後押走該青年，其間另有警員一直舉起胡椒噴霧指向記者。

【21:25】警員在旺角砵蘭街近朗豪坊施放胡椒噴霧，有記者被噴中。現場有市民稱樓上有人拋下玻璃樽，市民向樓上呼叫不要再丟。

另外，晚上有示威者進入銅鑼灣崇光百貨「和你shop」，在商場內一邊巡遊一邊叫口號及唱歌，同時仍有顧客在商場內購物。示威者逗留約半小時後散去，其後商場變得非常冷清，顧客寥寥可數。

不願具名的女裝店員工表示，聖誕節日間生意不錯，顧客只是在「和你shop」活動後離開，相信活動結束後會回來。不過，她估計聖誕連假生意會比去年跌三成，「大環境是這樣，不關這次活動事」。她說作為售貨員也要「跑吓數」，爭取更多花紅；今年未必有花紅，但影響不大。她又認為今年本地客購物時也相當闊綽，相信是因為過節，大家都想開心一下。

同一商場內，在服裝店工作的陳小姐（化名）則表示，聖誕節人流比往年少一半，商場算是冷清，但沒有概念生意會跌多少，「只能說影響大」。她說聖誕節是零售業旺季，對於有示威活動感覺「不太好」及無奈，希望示威者散去後顧客會重回商場購物。

【21:03】防暴警在九龍灣德福廣場內制服最少兩人，並驅趕記者，又在商場內施放胡椒噴霧。多名市民中椒需由急救員協助清洗，有人批評警員是「有牌爛仔」。商場內另有女子受驚，坐在地上痛哭，需由旁人安慰。

【20:59】數十名防暴警由港鐵九龍灣站，經C出口樓梯欲進入德福廣場，兩名商場職員上前交涉，警員之後退回港鐵站內，但數分鐘後再由同一通道衝入商場。另有警員在九龍灣站內開咪，稱市民「唔緊要嘅你哋圍觀，留返條通道畀人哋」，又叫途人隨便走過。

【20:52】尖沙嘴海港城，有市民被指涉藏有噴漆被捕。

元朗Yoho Mall晚上有市民聚集及遊行，其後數十名防暴警進入與商場相連的西鐵元朗站內戒備。

【20:41】防暴警進入九龍灣德福廣場並舉藍旗，有市民大叫「行街都唔畀呀？」警員又搖動胡椒噴霧及要求記者退後。

防暴警亦在旺角朗豪坊外亞皆老街舉藍旗。另外，近20名防暴警在旺角匯豐銀行外戒備。

【20:22】旺角朗豪坊外多名市民被胡椒噴霧噴中，坐在路旁待援。其中最少一人情況較嚴重，消防處救護員到場為其戴上氧氣罩，以擔架牀送上救護車；其他人則由義務急救員協助。

【20:17】一批市民晚上在九龍灣德福廣場內遊行，高叫「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」、「解散警隊 刻不容緩」等口號。

【20:11】警員再在旺角亞皆老街制服至少兩人，然後不斷趕記者離開。其中一名被制服男子戴有黑色口罩。

【19:59】旺角砵蘭街，一名男子不斷用粗口罵警，並行前逼近，遭防暴開胡椒彈射中。

【19:52】防暴警在旺角朗豪坊外再舉黑旗及藍旗。

【19:43】沙田新城市廣場三期有廣播稱商場因特殊情況關閉，但有場內護膚品店員表示，商場管理人員跟她們說「播錯錄音」，商場不會關閉，會繼續營業。商場大部分店舖關閉，但仍有少量如常營業。

陳先生與朋友剛買晚上10時的戲飛，未知商場會否關閉、能否繼續看戲。他稱原打算吃過飯、逛逛街後看戲，預計花費2000至3000元，但稱若商店關閉會影響過節消費意欲。他表示，到新城市廣場已預計有示威，不會擔心示威活動，但認為警察不需要大批進入商場，若警方擔心某些食肆被破壞，可以在店舖外駐守。

【19:35】警方再在旺角朗豪坊外砵蘭街亞皆老街交界舉黑旗及藍旗，又向記者施放胡椒噴霧，並制服最少3人。

尖沙嘴海港城內多人被截查，最少一人被捕；商場外繼續有防暴警持槍戒備。

【19:05】沙田新城市廣場關閉。

旺角山東街有警員開咪稱警方將有行動，又稱在場者「干犯公眾地方行為不檢」，要求市民盡快離開，警告否則會拘捕他們，開咪警員又指令同袍以電筒照射叫囂者。

銅鑼灣希慎廣場方面稱，商場Apple Shop附近的出入口一度的短暫關閉，其後已重開。

【18:52】在沙田新城市廣場，有女子指罵警員，質問警員被捕者「做過乜嘢？」新界南總區刑事部警司梁國榮問女子「係咪做證人？過嚟！同你登記！」梁離開後，另一蒙面防暴警喝令市民向後方「向前行」。在場市民其後大叫警察是「黑社會、強姦犯、殺人犯」。有防暴警在燈火通明的商場內開着強光電筒照射記者，又稱《蘋果日報》記者無展示記者證，但記者其實一直將記者證掛在胸前。

【18:44】在沙田新城市廣場，示威者進入被指是「藍店」的翡翠拉麵小籠包，店內食客繼續進食。示威者一度坐在店內空位，又取出長條等位紙。其後防暴警制服最少3人，之後有警員用水沖洗自己及被制服者的面部，署理新界南總區指揮官陶輝亦「中椒」，以紙巾擦眼。

在旺角上海街，警方再舉黑旗警告會使用催淚煙。較早時一名中年女子指罵警員，警員走近大聲質問：「你係咪煽動！」一名警員舉起胡椒噴霧指向女子，又一度推開女子，要求她離開，同袍見狀上前阻止。事後該女子稱被警員以粗口辱罵，激動說：「打仗都未有咁衰！全世界警察都唔會X人老X！」

【18:36】在旺角朗豪坊對面，較早時遭警員射催淚彈入內的小食店，店員正丟棄曾暴露於催淚煙的食物，「倒晒啦，唔係點」，並清洗爐具，準備打烊。

【18:28】警方在旺角朗豪坊外的上海街施放多枚催淚彈，有催淚彈被射入小食店內。當時約20名防暴警正緩緩後退，市民與警員距離約50米，其間不斷向警員呼叫「走啦」，有警員舉起胡椒球槍瞄向市民方向。其後一名警員準備拔出藍旗，惟未舉旗，前方警員已發射催淚彈。在場市民不斷咳嗽。

警員其後在朗豪坊外對記者舉黑旗及藍旗，要求記者離開，「唔好喺度非法集結」。現場有市民被制服。

數十名防暴警再次進入尖沙嘴海港城，並截查市民。

示威者再次在沙田新城市廣場示威，見有店舖未關門便入內，待店員關閘才離去。

【18:22】旺角朗豪坊正門外防暴警往上海街方向撤退，在場市民拍掌歡呼，高呼「光復香港，時代革命」及辱罵警員的口號。市民對防暴警亦步亦趨，有防暴警一度舉起胡椒球槍及其他槍械。

【18:18】銅鑼灣希慎廣場關閉，遊人只可出不可入，有市民鼓躁，稱自己在廣場內的食肆訂了位，質疑為何不可入內。商場外保安表示不清楚發生什麼事，又稱是「臨時關閉」，但不知今晚會否重開。

【17:58】大批防暴警一度進入尖沙嘴海港城巡邏，截查數名市民，搜查後放行，其後返回廣東道。

【17:44】旺角朗豪坊外有市民與防暴警爭執，最少兩名市民被胡椒噴霧噴中，有人需由急救員協助洗眼。

【17:30】沙田新城市廣場內，有疑似便衣警制服一人並拘捕他，其後多名疑似便衣增援，被逾百市民包圍指罵，疑似便衣取出警棍並向市民施放胡椒噴霧，又問市民「係咪襲警」，但該批手持警棍及胡椒噴霧的疑似便衣警沒展示過委任證。地面因胡椒噴劑而濕滑，多人滑倒被捕。之後市民繼續圍着指駡，防暴警員到場增援，曾有人擲物，防暴警察一度舉可發射海綿彈的防暴槍及橡膠彈槍的雷明登槍，但無發射。

防暴警察離開商場時，有市民向他們擲物，氣氛一度緊張。現時警察於連城廣場側門與市民相距約50米對峙。

銅鑼灣時代廣場有近百人聚集2樓中庭及各樓層，大部分人身穿黑衣及戴上口罩。人群重覆唱《願榮光歸香港》，又亮起手機燈隨音樂拍子擺動。

【17:18】旺角朗豪坊外的砵蘭街，防暴警繼續截查途經市民；對面馬路則有市民聚集，高舉象徵「五大訴求 缺一不可」的手勢及叫口號，並一度叫辱罵警察的口號。

朗豪坊內有廣播表示商場仍正常開放，顧客可從地下出口離開，B2層港鐵出口則封閉。商場內部分商戶落閘，星巴克（Starbucks）圍起圍板，沒有營業。

【16:55】在朗豪坊外被捕的男子遭押上警車，其間有人問其姓名，他大叫「周家樂」（音）。朗豪坊外另有多名警員要求記者退後，一名胸前扣上「支持警察」布帶的蒙面警指罵記者。警方要求朗豪坊外的人向亞皆老街方向離開，並指示警員繼續推進。

在沙田新城市廣場聚集的人開始在商場內遊行，沿途商戶落閘，遊行人士拍手。

【16:49】旺角朗豪坊對出，最少一名男子遭多名警員制服後拘捕，雙手遭索帶反綁在背後，現場防暴警隨即喝令記者「行開」，並搖動手上的胡椒噴霧。大批防暴警亦在朗豪坊外的上海街截查多名市民。

【16:31】下午4時許，過百人聚集沙田新城市廣場高叫口號。商場內有大量便衣警，有警員截查多名年輕人，有被搜者稱其間只有一名警員曾出示委任證，其他疑似警員從無公開身分；另有一批警員在市民指罵下離開商場。新城市廣場外面的路面停泊多輛警車，火車站出口外及多條天橋上有警員駐守。現場氣氛暫時平靜。

另外，大批市民聚集在旺角朗豪坊，商場發出廣播，稱商場內有大批群眾進行大合唱活動，呼籲市民保持冷靜，如需離開商場可經特定出口離開。

【15:37】原定遊行地點之一尖沙嘴廣東道，名店外未有人龍，附近海港城的人潮亦相當疏落。商場內不乏內地及海外遊客，有內地客在一小時花逾4萬元買手袋及護膚品，即使香港節日氣氛冷淡仍不減購物意欲；亦有內地客表示，人潮較少，逛街逛得舒服，但覺得沒有氣氛。

來自深圳的楊小姐稱已是「第N次」趁聖誕節來港購物，有感海港城內人很少很安靜；即使節日氣氛冷淡，仍無阻購物心情，短短一小時已花4萬多元買名牌袋、護膚品等。她說，今年很多名店都提供低至五折優惠，「從沒有這麼便宜」，估計商戶想吸引更多人消費。

來自佛山的潘女士同樣覺得今年香港聖誕氣氛不濃厚，商場人少，「逛是逛得舒服，但沒氣氛」。她表示，往年來港比較頻繁，而今年對上一次來港已是7月，因為見局勢不穩，不敢來港旅行。她說，自11月起本港示威平靜下來，「香港安定對我們好一點」，惟昨晚（24日）在尖沙嘴有示威活動，即使留在酒店仍覺心情受影響。

另外，來自印度的Ranjana Pavul首次到港旅行，出發前曾因香港局勢而猶疑，最終仍決定出發，「對旅程感到滿意」。昨晚她和家人在旺角廟街觀光，得知同區有示威，但沒有擔心安全，「看見警察感到安心」，並形客示威「很安靜」，沒有想像中混亂。

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