【聖誕和你Shop】新城市廣場疑似便衣警噴椒拉人　防暴警商場內舉槍 (18:22)

【18:22】旺角朗豪坊正門外防暴警往上海街方向撤退，在場市民拍掌歡呼，高呼「光復香港，時代革命」及辱罵警員的口號。市民對防暴警亦步亦趨，有防暴警一度舉起胡椒球槍及其他槍械。

【18:18】銅鑼灣希慎廣場關閉，遊人只可出不可入，有市民鼓躁，稱自己在廣場內的食肆訂了位，質疑為何不可入內。商場外保安表示不清楚發生甚麼事，又稱是「臨時關閉」，但不知今晚會否重開。

【17:58】大批防暴警一度進入尖沙嘴海港城巡邏，截查數名市民，搜查後放行，其後返回廣東道。

【17:44】旺角朗豪坊外有市民與防暴警爭執，最少兩名市民被胡椒噴霧噴中，有人需由急救員協助洗眼。

【17:30】沙田新城市廣場內，有疑似便衣警制服一人並拘捕他，其後多名疑似便衣增援，被逾百市民包圍指罵，疑似便衣取出警棍並向市民施放胡椒噴霧，又問市民「係咪襲警」，但該批手持警棍及胡椒噴霧的疑似便衣警沒展示過委任證。地面因胡椒噴劑而濕滑，多人滑倒被捕。之後市民繼續圍着指駡，防暴警員到場增援，曾有人擲物，防暴警察一度舉可發射海綿彈的防暴槍及橡膠彈槍的雷明登槍，但無發射。

防暴警察離開商場時，有市民向他們擲物，氣氛一度緊張。現時警察於連城廣場側門與市民相距約50米對峙。

銅鑼灣時代廣場有近百人聚集2樓中庭及各樓層，大部分人身穿黑衣及戴上口罩。人群重覆唱《願榮光歸香港》，又亮起手機燈隨音樂拍子擺動。

【17:18】旺角朗豪坊外的砵蘭街，防暴警繼續截查途經市民；對面馬路則有市民聚集，高舉象徵「五大訴求 缺一不可」的手勢及叫口號，並一度叫辱罵警察的口號。

朗豪坊內有廣播表示商場仍正常開放，顧客可從地下出口離開，B2層港鐵出口則封閉。商場內部分商戶落閘，星巴克（Starbucks）圍起圍板，沒有營業。

【16:55】在朗豪坊外被捕的男子遭押上警車，其間有人問其姓名，他大叫「周家樂」（音）。朗豪坊外另有多名警員要求記者退後，一名胸前扣上「支持警察」布帶的蒙面警指罵記者。警方要求朗豪坊外的人向亞皆老街方向離開，並指示警員繼續推進。

在沙田新城市廣場聚集的人開始在商場內遊行，沿途商戶落閘，遊行人士拍手。

【16:49】旺角朗豪坊對出，最少一名男子遭多名警員制服後拘捕，雙手遭索帶反綁在背後，現場防暴警隨即喝令記者「行開」，並搖動手上的胡椒噴霧。大批防暴警亦在朗豪坊外的上海街截查多名市民。

【16:31】下午4時許，過百人聚集沙田新城市廣場高叫口號。商場內有大量便衣警，有警員截查多名年輕人，有被搜者稱其間只有一名警員曾出示委任證，其他疑似警員從無公開身分；另有一批警員在市民指罵下離開商場。新城市廣場外面的路面停泊多輛警車，火車站出口外及多條天橋上有警員駐守。現場氣氛暫時平靜。

另外，大批市民聚集在旺角朗豪坊，商場發出廣播，稱商場內有大批群眾進行大合唱活動，呼籲市民保持冷靜，如需離開商場可經特定出口離開。

【15:37】原定遊行地點之一尖沙嘴廣東道，名店外未有人龍，附近海港城的人潮亦相當疏落。商場內不乏內地及海外遊客，有內地客在一小時花逾4萬元買手袋及護膚品，即使香港節日氣氛冷淡仍不減購物意欲；亦有內地客表示，人潮較少，逛街逛得舒服，但覺得沒有氣氛。

來自深圳的楊小姐稱已是「第N次」趁聖誕節來港購物，有感海港城內人很少很安靜；即使節日氣氛冷淡，仍無阻購物心情，短短一小時已花4萬多元買名牌袋、護膚品等。她說，今年很多名店都提供低至五折優惠，「從沒有這麼便宜」，估計商戶想吸引更多人消費。

來自佛山的潘女士同樣覺得今年香港聖誕氣氛不濃厚，商場人少，「逛是逛得舒服，但沒氣氛」。她表示，往年來港比較頻繁，而今年對上一次來港已是7月，因為見局勢不穩，不敢來港旅行。她說，自11月起本港示威平靜下來，「香港安定對我們好一點」，惟昨晚（24日）在尖沙嘴有示威活動，即使留在酒店仍覺心情受影響。

另外，來自印度的Ranjana Pavul首次到港旅行，出發前曾因香港局勢而猶疑，最終仍決定出發，「對旅程感到滿意」。昨晚她和家人在旺角廟街觀光，得知同區有示威，但沒有擔心安全，「看見警察感到安心」，並形客示威「很安靜」，沒有想像中混亂。

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