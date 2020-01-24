【聖誕和你Shop】新城市廣場便衣警截查年輕人　朗豪坊人群大合唱商場籲冷靜 (16:31)

【16:31】下午4時許，過百人聚集沙田新城市廣場高叫口號。商場內有大量便衣警，有警員截查多名年輕人，有被搜者稱其間只有一名警員曾出示委任證，其他疑似警員從無公開身分；另有一批警員在市民指罵下離開商場。新城市廣場外面的路面停泊多輛警車，火車站出口外及多條天橋上有警員駐守。現場氣氛暫時平靜。

另外，大批市民聚集在旺角朗豪坊，商場發出廣播，稱商場內有大批群眾進行大合唱活動，呼籲市民保持冷靜，如需離開商場可經特定出口離開。

【15:37】原定遊行地點之一尖沙嘴廣東道，名店外未有人龍，附近海港城的人潮亦相當疏落。商場內不乏內地及海外遊客，有內地客在一小時花逾4萬元買手袋及護膚品，即使香港節日氣氛冷淡仍不減購物意欲；亦有內地客表示，人潮較少，逛街逛得舒服，但覺得沒有氣氛。

來自深圳的楊小姐稱已是「第N次」趁聖誕節來港購物，有感海港城內人很少很安靜；即使節日氣氛冷淡，仍無阻購物心情，短短一小時已花4萬多元買名牌袋、護膚品等。她說，今年很多名店都提供低至五折優惠，「從沒有這麼便宜」，估計商戶想吸引更多人消費。

來自佛山的潘女士同樣覺得今年香港聖誕氣氛不濃厚，商場人少，「逛是逛得舒服，但沒氣氛」。她表示，往年來港比較頻繁，而今年對上一次來港已是7月，因為見局勢不穩，不敢來港旅行。她說，自11月起本港示威平靜下來，「香港安定對我們好一點」，惟昨晚（24日）在尖沙嘴有示威活動，即使留在酒店仍覺心情受影響。

另外，來自印度的Ranjana Pavul首次到港旅行，出發前曾因香港局勢而猶疑，最終仍決定出發，「對旅程感到滿意」。昨晚她和家人在旺角廟街觀光，得知同區有示威，但沒有擔心安全，「看見警察感到安心」，並形客示威「很安靜」，沒有想像中混亂。

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