數口罩男旺角施襲　候任區議員引述街坊稱：男被打穿頭女被𠝹面毁容 (14:46)

本報正向消防及警方查詢事件，暫未獲回覆。

根據網上片段，一名戴口罩男子，持棍於馬路上向一對男女施襲，其間身穿白衣的男子不斷耍手，有人大叫「打咩呀、幫手呀」，其後再有一名持棍男子於行人路上朝一名身穿白衣的男子揮棍扑頭，一名以黑色巾蒙面的男子上前，推開持棍男子，持棍男轉向襲擊蒙面男，另一名同樣持棍、戴口罩的男子上前加入施擊。另有網上片段顯示，兩名頭部被包紮的男女，坐於案發現場旁一條行人天橋的梯級上，消防、救護車在場。

大角嘴南民主黨候任區議員曾自鳴說，昨晚約11時，有街坊向他稱，目擊3至4名年輕男女於亞皆老街近旺角街市對開，遭手持斧頭、 木棍及鎅刀的3男2女襲擊，一名年輕男子被「打穿頭」，有女子臉部有傷痕，疑被鎅刀所傷，街坊更稱：「都毁容㗎啦」。街坊稱，有消防員途經見狀喝止，施襲者在場遭街坊包圍指罵，未幾向塘尾道方向途去。據曾自鳴了解，事件中有4人受傷，由救護車送院治理。

曾自鳴說，襲擊事件發生時，他正在旺角彌敦道處理衝突事件，他接獲街坊通報後趕赴現場，到達時為約11時15分，當時傷者、消防已離去，現場亦未見有警員。他向街坊了解，街坊稱警員於施襲者離開後到場，逗留一會後，疑因現場沒有特別狀況便離場，未有即時追緝施襲者或作任何調查。

警方昨晚10時48分接獲一名女住戶報案，指有人於塘尾道、長旺道交界持竹棍打架，一人頭部受傷。