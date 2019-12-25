冬季美食節開鑼　展商稱人流遜去年　料市民早赴工展會辦年貨 (14:30)

美食展今早10時開幕，場內攤位擺位及通道都較往年鬆動，主辦單位稱今年約有400個參展攤位，去年則有550間，即減少約28%。

上環海味店「長盈行」今年第五年參展，負責人吳穎星說，以上午人流估計「較往年遜七成」，期望下午會好轉。「長盈行」今年同時在工展會及會展美食節參展，他說，「工展會旺好多，一開場已塞滿人」，又稱在工展會參展「日日做6位數字生意」，原本一個月存貨量已在5日內賣清光。

吳穎星稱，工展會客人「大手筆」，「每個幾千元甚至幾萬元咁買」，會展客則較手緊，「一千幾百元」。他估計因工展會先開幕「 搶走很多購買力」，他引述有客人稱，擔心聖誕及除夕期間會再有衝突發生，估計市民趁局勢較平靜，便提早辦年貨，他說，預計在會展「生意會較差」，預計每日只會「做5位數生意」，又打算來年只擺工展會，「 展期較長有9日，就算其間一兩日有衝突、導致生意差，拉番勻都可以回到本」。

另有首年在會展參展的「河哥海味」負責人，對場內氣氛淡靜感到失望，稱「格局細、氣氛差，難刺激消費意欲」，負責人續稱，其罐頭紅燒鮑魚市面賣128元一罐仍「有價有市」，反而在場內以八折、即199元兩罐出售，「客人多是望兩下就走」；估計每日若能做到幾萬元生意已很難得，明言下年未必再到會展參展。

黃先生帶同6歲女兒一家三口早上入場，他說，每年都到美食展捧場，主要是希望「掃街買小食」，順手才會辦年貨，但認為今年熟食檔選擇少及氣氛差，頗令人失望，無太大意欲逗留消費。

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