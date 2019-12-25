男子4闖髮廊爆竊　平安夜彩虹邨落網 (13:25)

被捕男子報稱無業，2013年曾涉嫌入屋犯法罪被判入獄，現與女朋友及一名女嬰共住彩虹邨單位。

黃大仙警區總督察（刑事）莫子威表示，11月21日至本月15日期間，黃大仙區發生9宗連環爆竊案，涉及3間餐廳、1間髮廊、1間雜貨店，損失金額約46,000元。莫子威稱，賊人向已關門的店舖入手，推門或以硬物撬開玻璃門入內，掠走現金及風水設備，如金元寶。

警方經調查後，昨日於彩虹邨一單位外，拘捕一名35歲本地男子，懷疑與案件有關。警方隨後於其單位內，檢獲兩件外套、兩對運動鞋及一個斜孭袋，相信為其犯案時所穿衣物，另檢獲啞鈴、鐵通等懷疑用作爆竊的工具，當中不少已經生鏽，警方相信該些工具為賊人隨手於路邊拾起，協助撬門。他現被控一項入屋犯法罪，正被扣查。

警方續說，被捕人多於凌晨2至5時下手，以一些非面向大街的地舖及一樓店舖為目標，他涉及的9宗案件中，其中一間髮廊遭連環爆竊4次，東主在店外封上木板仍被其闖入搜掠，損失達35,000元。

警方表示，臨近歲晚是爆竊高峰期，呼籲店舖負責人避免將大量現金放在店內，以及需加強保安措施如增設閉路電視，以減低被爆竊風險。

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