少年旺角「桔梗」餐廳天台墮樓受傷　事前防暴警闖入追截【短片】 (10:46)

義務急救員阿賢當時在事發餐廳內。他憶述，當時餐廳內連同他有5名急救員，另有幾名黑衣人，其間有人曾進入餐廳並衝上樓，一名店員則站在餐廳門口。未幾一批防暴警到場，兩防暴警用盾撞門，其後至少兩名防暴警衝上樓，「衝入嚟嘅過程唔係好耐，幾廿秒都冇」。另外約6名防暴警留在餐廳地面，將餐廳門口的店員按在地上，並施放胡椒噴劑及用棍打，防暴警亦查看在場人士的身分證及急救證。

約5分鐘後，阿賢離開餐廳，得悉有人從高處墮下，需要體外心臟去顫器（AED機）協助急救。他打算到雅蘭中心借用AED機，惟遭到防暴警攔截，稱「我冇指示，你搵到指示我畀你過去」。其後有其他急救員取得AED機，阿賢亦返回現場協助。

餐廳負責人王先生事後到場了解，他指當時有街坊要避難，一名店員「頂住門口」，但亦遭到防暴警「粗暴地撳低」及帶走。負責人在餐廳社交專頁發文稱，警方指檢走有可疑物資，經點算後，被檢走的應為數大袋醫療用品、雨傘、防毒面具等。文中又提到，警方向負責人查詢期間，曾言「遲啲就會帶人搞事掃場」、「釘硬你牌」等，本報正就此向警方查詢。

凌晨3時許，有示威者向事發現場附近的店舖索取閉路電視片段，包括位於砵蘭街163號的小食店「囍囍美食」，其負責人拒絕交出閉路電視片段，與示威者發生爭執，示威者推倒小食店的桌椅等物品。防暴警其後到場，拆除小食店的閉路電視鏡頭。

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