旺角匯豐恒生分行遭破壞　匯豐重申︰按國際監管標準關「星火」帳戶【短片】 (11:19)

【11:19】匯豐銀行早前捲入「星火同盟」凍結戶口風波，其位於旺角的分行昨晚遭破壞及縱火。匯豐銀行今早10時許於facebook專頁發文表示，對旺角分行遭受破壞深表遺憾，銀行會繼續如常運作，配合客戶對銀行服務的需求。

匯豐指出，明白公眾對事件的關注，有關帳戶的交易活動與開戶時所陳述的用途並不相符，該行按照客戶的指示處理帳戶餘額後，於2019年11月將帳戶關閉。隨後，執法機構就有關該帳戶餘額的情況向匯豐發出通知。作為一家國際銀行，匯豐按照國際監管標準，作出關閉帳戶的決定，全球各地的監管當局均期望各大銀行定期為客戶進行盡職審查。

【08:50】尖沙嘴及旺角站已重開。

【01:01】示威者佔領旺角亞皆老街十字路口，再度破壞匯豐銀行及縱火。銀行門口被打爛，消防系統不停射水。

【00:53】旺角彌敦道的恒生銀行分行被破壞，玻璃門被打碎，櫃員機被噴漆。

【00:36】有示威者於旺角亞皆老街及彌敦道交界投擲汽油彈，警方及後在旺角多處施放催淚彈，示威者向油麻地方向四散。

另外，昨深夜於灣仔警察總部對出約有50人被截查，全部人被帶入警總。警方在尖沙嘴警署天台，向彌敦道方向發射6至7發催淚彈。

政府譴責破壞商店 警促暴徒停擲汽油彈

政府昨深夜發稿，嚴厲譴責蒙面暴徒於平安夜晚上在港九新界多區，包括尖沙嘴、旺角、沙田和元朗等多個地點非法集結，又破壞交通燈及商場店舖、堵路、縱火、衝擊警員，上述行為嚴重擾亂社會秩序，影響市民歡度佳節，破壞節日氣氛，令人憤慨。

警方指出，暴徒佔據尖沙嘴彌敦道一帶馬路，一度於海防道設置路障，警方多次出動人群管理特別用途車來回彌敦道驅散，但暴徒仍未散去。晚上約11時，有暴徒向尖沙嘴警署投擲汽油彈，嚴重威脅在場市民和警員的安全，警告暴徒停止違法行為。

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