【平安夜．元朗】19歲男Yoho Mall高處墮下　警：男子清醒送院　涉襲警被捕 (22:08)

【21:52】警方表示，晚上近8時，警方接報稱有暴徒闖入形點（Yoho Mall）2期破壞店舖，故進入商場處理及採取拘捕行動。當警員抵達商場2樓準備截查兩名男子時，其中一名男子突然逃跑，當時警員因正在處理疑犯，故未能追趕逃走的男子。

警方指出，該名男子逃走期間遇上其他警員，警員嘗試把他截停卻反被推跌。其後，該名男子突然跨過商場玻璃圍欄，跌落1樓地面。

該名男子墮地後清醒，已被送院治理。目前他涉嫌襲警被捕，警方正調查他是否涉及其他罪行。

【21:20】今晚（24日）平安夜，有網民發起各區「和你shop」，元朗Yoho Mall一名男子從高處墮下。元朗元龍區候任區議員張秀賢表示，他目擊事件，墮樓男子早前被警察追趕，之後由商場二樓跳落一樓，但他不知道該名男子被警察追趕前發生何事。

科大電台新聞組拍攝到事發片段，按此。片段所見，該名男子在商場內奔跑，其間撞到一名警員，另一名警員上前追捕，及後該名男子墮下。

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