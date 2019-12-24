【平安夜．港島】數十人往蘭桂坊　警總對開被截查【短片】 (23:59)

【23:40】一批人較早時間於銅鑼灣崇光百貨聚集，商場宣布晚上10時關閉，其後有人呼籲轉場前往中環蘭桂坊，沿軒尼詩道行人路往灣仔方向前進，有警車尾隨。至11時許，人群走至警察總部對開位置時，防暴警步出警車截查該批人。現場所見，超過50人被截查，被要求站在警總對開、皇后大道東的牆邊，至少一名男子被帶上警車離開。

【21:30】有示威者到希慎廣場，商場的蘋果店隨即關門。

【21:25】時代廣場外羅素街有一輛衝鋒車戒備，車上的警員觀察示威者走出馬路的情況。

聚集在時代廣場的人呼籲「轉場」，先到希慎廣場，繼而往崇光百貨。

【21:09】在時代廣場地下大堂，有人邀請義大利男高音Stefano Lodola獻唱，他用廣東話唱出改編聖誕歌「鄧炳強 is Coming to Town」，在場者不禁大笑。

【19:30】時代廣場內有人叫口號 場外Free Hug送暖

銅鑼灣時代廣場晚上約7時開始有人聚集，有人在商場內高叫「五大訴求 缺一不可」、「元旦日 維園見」等口號，場內商戶照常營業，場外有人「Free Hug」送暖。

基督徒Juli（化名）與友人在時代廣場外提供「Free Hug」，她表示，希望港人在這個特別的節日平平安安，「希望被還押的手足知道，他們沒有被忘記，很多人想保護他們」。

同行的M（化名）指出，佳節當前，想起眾多被還押的「手足」無法回家慶祝，難以像以往般開心過節，「望今晚所有手足平安回家，光復香港」。

有90後女生帶同200份自製朱古力餅、棉花糖派給市民，她說不能像以往一樣過節，與其活在平行時空，不如身體力行製造甜品、分享溫暖，「雖然不能給被還押的手足，但希望給在外的港人」。

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