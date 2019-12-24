【平安夜．沙田】警新城市廣場外截查市民 (23:29)

【23:21】防暴警與便衣警於沙田百步梯和新城市廣場外，截查市民。現場估計有約200名警員。

【22:35】沙田新城市廣場一名女子被捕。「守護孩子」成員問其姓名時，有警員大叫「叫曱甴」。

【21:05】示威者向新城市廣場三期方向前行，高呼「行街啦」。沿途叫未關門商舖落閘，見無落閘商戶，就走入該店，員工稱「畀啲時間，會落閘」。

【20:11】防暴警離場後，市民回到新城市廣場中庭高叫口號，部分剛才落閘的商店繼續營業。

【19:55】防暴警進入新城市廣場，有商戶落閘。

【19:30】有人在沙田新城市廣場中庭聚集，高叫「五大訴求 缺一不可」等口號。

【19:25】有不願具名深圳遊客表示，已有約半年沒來港，過去每周來港一次，主要購買家品，見近日較平靜才再次來港購物。

港人黃小姐說，今年聖誕明顯沒有氣氛，眼看香港現時情況也沒有心情慶祝，又稱逛商場看到防暴警駐守，非常影響心情。她表示，不介意逛商場時遇上示威，但如警察衝入商場行動，她會立即離開。

首飾店店員Wing指出，今年聖誕生意比去年少四成，認為與港鐵經常關閉沙田站，令商場人流減少有關，又認為防暴警不時行經店外，減低了市民購物意欲。

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