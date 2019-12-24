【平安夜．油尖旺】警半島酒店附近施催淚彈 (21:04)

【21:51】警方再於半島酒店附近發射催淚彈。

【21:43】尖沙嘴彌敦道有黑衣人設路障與警方對峙，現場有多人聚集及叫囂。

【21:03】尖沙嘴半島酒店附近，警方施放催淚彈。

【20:48】人群走出太空館外的行車路。

【20:05】警朗豪坊噴椒

在旺角朗豪坊，有防暴警進入商場4樓中庭，與示威者對峙。其後有示威者擲物，警方使用胡椒噴霧。警方之後撤出中庭，一度在室內舉防暴槍。

【19:23】於尖沙嘴海港城，逾百人開始叫口號及行商場，不少人戴着口罩。

【19:20】數十名示威者聚集朗豪坊內，部分人穿黑衣戴口罩，他們在商場內邊叫口號邊行。

港鐵尖東站及地面有防暴警佈防，另有警員於半島酒店、星光行一帶戒備及巡邏。

【19:00】朗豪坊商店員工：100客僅一遊客

於旺角朗豪坊，商場人流絡繹不絕，不少人排隊與聖誕裝飾拍照；餐廳未見等位人潮；商場內美心集團旗下星巴克（Starbucks）傍晚6時許已關門。

在朗豪坊工作十多年的精品店員工譚先生表示，今日平安夜人流是歷年最少，遊客寥寥可數，「100個客得一個是遊客」。他說，平日店舖本地客與內地客比例是50比50，「今年起碼少了內地客那一半（生意）」；本地客消費變審慎，大部分人都會先比較價錢。

亦有商舖看好生意情況。首飾店員工郭小姐稱，今日人流與平時周末差不多，有信心生意能達去年水平，因氣氛不錯，「出乎意料之外」。她知道今晚商場將有示威活動，老闆指示會「生意照做」，不擔心混亂。

市民稱聖誕難盡興因社會不開心

市民黃先生一家四口在商場內購物慶祝平安夜，他說，今年因應示威活動，未必會如往年一樣倒數聖誕，晚上9時前會回家，因帶着年幼子女，擔心交通不便。他稱，聖誕不會太盡興，「始終社會不開心」，但認為反修例運動要繼續，所以會體諒，「運動關乎子女的將來」。黃先生的女兒則表示，不覺得聖誕氣氛冷淡，「只要與父母過便很盡興」。

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