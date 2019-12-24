控方播深水埗派錢片段　「龍心」前女友飲泣後認罪 (18:43)

裁判官將被告鄭芷琪（20歲）的案件押後至明年1月17日判刑，以索取感化報告，其間她獲准保釋。案件今早開審，控方傳召目擊事件的曾美貞，她供稱被告派錢時站在行人輔助線上，導致車輛慢駛。

控方亦播放被告的自拍片段，片中她大叫「有無人要錢啊」。播放期間，被告情緒激動飲泣，裁判官下令停止播片，以及休庭半小時。重新開庭後，被告承認控罪。裁判官相信她在庭上大哭，代表她對自己的行為感後悔，亦勸勉她「件事已經過去咗」。

案情指出，被告去年12月18日得知黃鉦傑下午2時會向深水埗「明哥」買飯券，因此到案發的路面交界攔截黃鉦傑的私家車。被告在行人輔助線上逗留約5分鐘，向20至30名圍觀者派發共6300元，導致交通擠塞。她在警誡下承認派錢，認為派錢出於善意，又聲稱黃鉦傑欠其前男友「龍心」4000元。

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