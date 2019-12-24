17歲少年稱8．31太子站被警打頭　入稟申披露令索取閉路電視片段 (16:34)

原告為17歲少年的父親作代表，被告為由律政司長代表的警務處長。案件今在區域法院提訊，原告向法庭申請，要求警方及港鐵披露8月31日太子站閉路電視片段、施襲警員資料、警方行動紀錄、備忘錄、流水簿等。

區院司法常務官將有關聆訊排期至明年6月29日，以待被告一方聘請法律代表，雙方須先在聆訊前向法庭呈交書面陳辭。

資助入稟的「反濫權大控訴眾籌計劃」召集人陳恭信在庭外表示，上周四（19日）收到港鐵通知，警方已取法庭手令，成功向港鐵索取8月31日太子站閉路電視片段，故原告一方向法庭申請披露令索取相關片段。

陳續指出，組織已籌得800多萬，已替6名警暴受害人入稟，其中包括區議員徐子見遭警方無理拘留的入稟。陳強調，入稟不是針對警隊，而是對準「做錯事嘅警員」，籲涉事警員「一人做事一人當」。

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