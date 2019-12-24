踩錯油門車撞斃老婦　清潔工判囚10個月停牌5年 (16:20)

被告姚贊榮（42歲）報稱任清潔工，他有19年駕駛經驗，並承認一項危駕致他人死亡罪，及承認在車上非法裝設視像顯示器。

辯方求情表示，被告坐上司機位，是希望避免弟弟如廁離開坐駕時遭票控非法泊車，又稱他犯案後已十分懊悔。法官判刑表示，死者本來應安享晚年，卻被撞死，終判被告入獄10個月，罰款2000元，停牌5年。

案情指出，被告今年2月17日乘坐弟弟駕駛的私家車，車駛至黃大仙飛鳳街與鳴鳳街交界時，弟弟要上廁所，只拉手掣，沒有關掉引擎便離開坐駕。被告遂坐上司機位，豈料他伸展腳部時踏中油門，使私家車突然加速，撞倒正橫過馬路的七旬夫婦，並使事主劉瑞儀（終年70歲）被推向路邊鐵欄，其頭、頸、軀幹及四肢多處裂傷，肋骨及脊柱骨折，下腹受傷至腸臟外露，盆骨變形，送院前已死亡。

被告警誡下表示，他撞倒死者後繼續踩油門，因為他堅信私家車拉了手掣便不會駛前。控方指稱，被告有19年駕駛經驗，卻不肯定他當時腳踏油門或煞車掣，這遠遜一個合格而謹慎的駕駛者被期望的水平。

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