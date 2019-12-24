將軍澳連儂牆斬傷3人　五旬漢認罪明年2月判刑　官：一定判監 (15:58)

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被告洪震（50歲）被控3項有意圖傷人罪，被指於8月20日在將軍澳景林邨及頌明苑的行人隧道，非法及惡意傷害黃靜美智子（26歲）、李玉鳳（35歲）和梁鎮杰（24歲）。

醫療報告顯示，黃靜美智子右臉、右肩及右胸後受傷，右肺萎縮，肺葉裂傷，肋骨骨折並有氣胸及血胸，入院後須進行緊急手術及入住深切治療部，事後確診創傷後壓力症。

李玉鳳的右肘有露出肌肉的深層裂傷，上臂及膝頭均有受傷，獲批約1個月病假；梁鎮杰的左顳骨有7厘米長的巨大裂傷，並且出血。

案情指出，3名受害人案發在隧道內連儂牆聚會，被告途經觀察，不發一言回家取兩把刀，再折返隧道。

被告上前與黃靜美智子及李玉鳳攀談，詢問「可唔可以搣走啲紙」、「你哋係咪黃絲」、「點解喺機場打人」、「咁夜喺到做乜」等，並突然激動大叫「我忍唔住」，從背後取出長約31厘米牛肉刀，擊打黃靜美智子前額使她倒地，再刺傷她背部，及後更揮刀砍李玉鳳。梁鎮杰見狀，立刻上前解圍，遭被告揮刀砍傷頭部及左上臂。

被告逃離現場，將兩把刀分別棄於隧道內及其寓所樓梯垃圾箱，回家更衣後逃往深圳，同日下午返港時被捕。

被告警誡下表示，他對在連儂牆貼東西的人感憤怒，認為他們令香港經濟變差，遂打算持刀清理連儂牆，另一刀則用作自衛，又承認以刀傷害了3名受害人。

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