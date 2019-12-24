裝修工涉鐘樓噴字傷人囚4個月　官寄語別因衝動犯事 (15:15)

相關報道：裝修工涉鐘樓噴字及傷人認罪 控方索2.85萬清潔費

黎偉邦（35歲）今早被解至九龍城裁判法院聽取判刑。署理主任裁判官嚴舜儀閱畢背景被告表示，相信他在案發之前，已對政局累積了很多情緒和想法，激動下在鐘樓噴字，隨後襲擊阻止他的途人。嚴官指出，該途人右手骨折及手腳多處有傷，事後要到矯型創傷科接受治療，獲得4星期病假，可見被告和他拉扯時反抗力度不輕。

嚴官又稱，無論被告對政局有何不滿，也不應該以暴力解決問題，但相信他已冷靜下來，明白當時的行為過於魯莽；考慮他認罪及有悔意，可獲酌情減刑，就兩項控罪分別判處兩個月及4個月監禁，刑期可同期執行。

至於控方要求法庭頒令被告向港府賠償2.85萬元，作為鐘樓牆壁的清潔費，辯方透露被告的家人很關心他，已籌得足夠款項，嚴官遂頒令要被告在今日下午繳付。嚴官問及受傷途人會否索償，控方稱他會以民事途徑索償。

辯方早前求情表示，案發前有聲稱保衛國旗的「白衣人」挑釁被告，企圖搶去裝修工具，導致他在衝動下犯事。兩項控罪指出，被告今年9月7日於尖沙嘴梳士巴利道損壞屬於香港政府的尖沙嘴鐘樓外牆，以及在尖沙嘴文化中心鐘樓地下對外，非法及惡意對李楅濱的身體加以嚴重傷害。

逃犯條例 相關報道︰

港大法學者倡兩方式特赦警民 稱不違法治盼局勢降溫 特首辦：不接受不告所有被捕者

尖沙嘴今晚不大規模封路 蘭桂坊隨時封