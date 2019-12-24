大埔開槍案被捕青年　另涉去年管有槍械 (15:00)

據了解，涉串謀謀殺案的事主為一名30歲男子，亦與另一宗刑事案有關，其中兩名被告涉曾在一荒廢學校試槍。

牽涉其中3宗案件的兩名被告為報稱無業的蘇翰韜（28歲）和蘇緯軒（18歲），各被控一項意圖危害生命而管有槍械，控罪指稱他們去年管有4支手槍，意圖用以危害他人；蘇翰韜另被控串謀謀殺，指稱他於2018年8月至2019年1月1日與蘇緯軒、翟詠詩及其他人，串謀謀殺林靖峰。3宗案件押後至明年1月9日再訊，以申請合併審理。

第四宗案件被告為報稱學生的梁頌仁（20歲），他被控一項無牌管有槍械或彈藥罪，指稱他於2018年12月31日，在紅磡黃埔花園一單位內無牌管有5支手槍、3支長槍和905發子彈。第五宗案件被告為報稱待應的翟詠詩（18歲），她被控一項意圖危害生命而管有槍械，指稱她於去年管有4支手槍，意圖用以危害生命。兩人的案件押後至下周二（31日）再訊，控方或會修訂或新增控罪。

據了解，蘇翰韜去年12月31日在機場被截查，其後其住所被搜出長槍及手槍，經化驗後證實並非真槍，警方調查後拘捕蘇緯軒及翟詠詩。蘇翰韜聲稱，蘇緯軒於2018年5月曾交4支槍給他，他同年12月將槍交予梁頌仁；蘇翰韜聯同蘇緯軒及翟詠詩計劃傷害林靖峰，但計劃告吹。林靖峰亦牽涉另一宗刑事案件。

其後蘇翰韜與翟詠詩涉於一荒廢學校試槍，蘇翰韜並指示翟詠詩兩度跟蹤林靖峰，翟詠詩之後從蘇翰韜接過3支短槍和一支長槍，並將其中兩支短槍交予蘇緯軒，蘇緯軒計劃傷害林靖峰，但計劃再次告吹。

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