旅議會稱聖誕出遊人數跌一兩成　蘭桂坊平安夜僅五成訂位 (12:18)

黃進達亦表示，近月本港入境旅客人次未見回升，登記數字顯示9月至今入境團跌勢持續，按年更跌超過八至九成，希望旅發局推出的優惠可成噱頭，吸引短途客來港。

邱騰華：過去兩星期消費轉好

商務及經濟發展局長邱騰華出席商台節目稱，11月及12月首兩星期的訪港遊客人數比去年同期下跌超過五成，現時仍有40個國家對香港發出旅遊提示，提醒國民來港旅遊時要避免前往部分地方。不過他說，過去兩星期本地消費轉好，相信社會復旺、市面氣氛好，對本港經濟及作為接待城市都有好處。

張素媚：蘭桂坊聖誕生意跌兩至三成

蘭桂坊協會總監張素媚接受港台訪問時亦稱，12月初開始社會運動稍有緩和，公共交通陸續恢復運作，餐廳及酒吧明顯多了客流。她說，蘭桂坊整體生意較往年下跌兩至三成，今晚平安夜餐廳一般只有五成訂位，但幸好有午市補救，上星期餐廳中午有八成訂位，反映市民都希望於特別日子外出用膳。

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