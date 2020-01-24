【平安夜】中環部分路段下午起封路　港鐵通宵服務　九巴新巴電車等延長服務 (08:49)

警方稱，有需要時會在蘭桂坊實施人潮管制，如有突發情況，會因應公共安全及公共秩序的風險，考慮是否需要封閉該區。警方又勸喻市民不要攜帶噴霧劑前往蘭桂坊一帶範圍，或在該範圍內噴灑噴霧劑，以免對在場和附近人士造成危險。

警方表示視乎人潮及交通情況，於今日和明日分階段實施以下封路措施：

第一階段（24日下午2時至翌日上午6時）

*介乎雲咸街與威靈頓街的士丹利街

*蘭桂坊

*榮華里

*和安里

*介乎雲咸街與閣麟街的威靈頓街

*安蘭街

第二階段（24日下午6時後任何時間起）

*介乎皇后大道中與士丹利街的德己立街

*介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街

*介乎德己立街與閣麟街的士丹利街

*介乎花園道與雪廠街的下亞厘畢道

*介乎上亞厘畢道與下亞厘畢道的上亞厘畢道

*介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中

港鐵表示，所有鐵路線（機場快線、迪士尼線、東鐵線往返羅湖及落馬洲除外）將於今晚通宵服務。

九巴將於平安夜、聖誕節開辦特別巴士路線，提早及延長服務時間，詳情如下：

延長服務時間（24日）：1、1A、5C、13X、14、26、28、34M、35A、59X、98D、234A、238M、243M、934、936、N260、N269、31M、36M、60X

提早服務時間（24日）：69C、259X、267X、268A、268P、269S、960B、968X、 43P、82C、X89D、263A、272S、982X、985、240X、286C、680X、980X、981P

特別巴士路線（25日凌晨提供服務）：

N116 鰂魚涌→慈雲山：00:45-01:30

N243 青衣站→長青：01:10-02:30

N307 中環渡輪碼頭→大埔中心：00:30-01:00

N601 金鐘站(東)→寶達：00:15-01:00

N603 中環渡輪碼頭→平田：00:45-01:00

N241（往青衣方向）將於12月24日加停尖沙咀碼頭

新巴、城巴將於聖誕節增設特別通宵路線及加強多條路線服務。

以下為25日凌晨提供服務：

N116 鰂魚涌往慈雲山（中）：00:45-01:30

N601 金鐘（東）往寶達：00:15-01:00

N307 中環碼頭往大埔中心：00:30及01:00

由於24日於中環、銅鑼灣、灣仔及尖沙咀均有封路及改道措施，巴士服務或會因應實際情況作出調整。

電車於24日會延長至翌日凌晨3時，各電車總站尾班車開出時間如下：

筲箕灣→跑馬地：01:20

筲箕灣→上環（西港城）：01:05

筲箕灣→屈地街車廠：02:00

筲箕灣→西灣河車廠：02:45

北角→屈地街車廠：02:13

跑馬地→堅尼地城：02:05

跑馬地→筲箕灣：02:02

上環（西港城）→筲箕灣：02:00

石塘咀→北角：01:25

堅尼地城→跑馬地：01:25

堅尼地城→屈地街車廠：02:42

康文署呼籲市民，在歡度聖誕佳節之餘，保持地方整齊清潔並注意安全，將連同相關部門的執法隊伍，於尖沙嘴一帶轄下場地加強巡邏，對亂拋垃圾、非法擺賣及蓄意破壞公物等行為採取執法行動，亂拋垃圾者可被罰款1500元。