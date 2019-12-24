【平安夜】中環部分路段下午起封路　港鐵通宵服務 (08:49)

警方稱，有需要時會在蘭桂坊實施人潮管制，如有突發情況，會因應公共安全及公共秩序的風險，考慮是否需要封閉該區。警方又勸喻市民不要攜帶噴霧劑前往蘭桂坊一帶範圍，或在該範圍內噴灑噴霧劑，以免對在場和附近人士造成危險。

警方表示視乎人潮及交通情況，於今日和明日分階段實施以下封路措施：

第一階段（24日下午2時至翌日上午6時）

*介乎雲咸街與威靈頓街的士丹利街

*蘭桂坊

*榮華里

*和安里

*介乎雲咸街與閣麟街的威靈頓街

*安蘭街

第二階段（24日下午6時後任何時間起）

*介乎皇后大道中與士丹利街的德己立街

*介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街

*介乎德己立街與閣麟街的士丹利街

*介乎花園道與雪廠街的下亞厘畢道

*介乎上亞厘畢道與下亞厘畢道的上亞厘畢道

*介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中

康樂及文化事務署亦呼籲市民，在歡度聖誕佳節之餘，保持地方整齊清潔並注意安全。康文署發言人表示，將連同相關部門的執法隊伍，於尖沙嘴一帶轄下場地加強巡邏，對亂拋垃圾、非法擺賣及蓄意破壞公物等行為採取執法行動，亂拋垃圾者可被罰款1500元。

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