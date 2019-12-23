羅致光fb直播　承認稱獨立檢討委員會覓成員有難度 (22:42)

羅致光於勞工及福利局facebook專頁直播，長約50分鐘。有網民質疑政府不答允五大訴求，遂以「獨立檢討委員會」探討深層次問題代替。羅致光稱，兩者沒有直接關係，過去7至8個月社會撕裂、動亂等，固然有近因，但委員會是全面看經濟、社會、政治等範疇的深層次問題，找尋解決方法。他稱，不是一個委員會就可全盤檢視，會集中社會力量，邀請學者、智庫等做研究、分析及提供意見。

有網民問及「警暴」問題。羅致光指出，當警方試圖拘捕堵路、擲汽油彈的人時，面對有人反抗甚或「搶犯」，警察或會用上「所謂武力」，「在鏡頭上看，大家的確會不太舒服」，但他認為只要不去做堵路、擲磚等行為，而是和平示威，基本上警察毋須用任何武力，認為此等問題就如「雞與雞蛋」，要看事件前文後理。對於有人投訴社工遭濫捕，他稱，被捕過程中若覺受不合理對待，需透過機制投訴，相信司法制度公平處理。

另有網民指出，每日150個單程證配額是「搶福利」，羅致光稱，以往跨境婚姻逾九成是港人「返內地娶老婆」，但今時今日三成女方屬香港，雙方經濟社會水平差不多。「當然仍有部分人是基層，小部分人取福利」，並補充目前150人配額沒用盡，平均每日批出約130人。

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