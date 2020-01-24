必勝客前分店總經理涉串謀騙工資佣金　判160小時社服令 (20:46)

案情透露，被告鄧永棟（37歲）於案發時是必勝客餐廳總經理，主管位於大埔寶湖道的外賣與送餐分店。其他職員包括助理經理麥偉芳（36歲）及邱錦檀（32歲）、兩名司機速遞員包括一名叫張明超（40歲）的男子。

張明超於2016年9月中遇到交通意外，獲必勝客批准放病假至2017年4月中。由於人手短缺，被告與張明超於2016年年10月協議，由張明超於週末及公眾假期駕駛該餐廳租賃的貨車繼續送餐。

他們又協議，張明超不會掃瞄其職員卡以記錄值勤，至於他的工作時數及送遞之訂單，則計算入另一司機速遞員的紀錄內。

該司機速遞員會把職員卡放在辦公室，讓鄧永棟、麥偉芳及邱錦檀掃瞄該卡以延長其工作時數，並按有關安排把由張明超執行的工作計算在內。有關安排直至2017年4月為止，涉及的工資及佣金估計逾15,000元。

同案被告麥偉芳、邱錦檀及張明超，早前與鄧永棟同被控上述串謀罪名。麥、邱早前獲控方撤銷控罪，各被頒令簽保守行為兩年。

張明超早前承認該項串謀罪名，以及一項就社會福利署發放津貼予他的欺詐罪名。他被判入獄4個月，緩刑2年，罰款逾7300元。

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