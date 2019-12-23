警元朗商場撞開迎面男子　江永祥：雙方互不相讓引起碰撞 (18:40)

另外，有記者問及上周五警方調查大埔翠屏花園開槍案時，曾用警棍多次敲打記者的手及攝錄器材。江永祥回應當晚有人開了一槍，警方需要一個較大的封鎖線，當時有個別記者不合作，故用警棍敲手機，示意他離開，當時並沒有造成傷害。

昨日（22日）中環集會中有警員向人群擎槍，江永祥回應，由於當時有人攻擊警員後走入人群中逃走，另有人在大會堂對出拆國旗，警方到場只為執法，但有人推撞警員引起混亂，當時有警員被踢及被腳架掟中，警員感到生命受威脅下擎槍保護自己及同袍，而被指擎槍指向人群純屬誤解。

近日發生多宗槍劫案，警察公共關係科總警司郭嘉銓否認警力安排不足，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，根據其經驗，這與社會風氣有關，若大家看到有暴力罪行會「不知不覺地被傳染」。李桂華稱，與去年比較，搶劫案上升28%，即去年每3日一宗，今年則隔日便有一宗；其他案件如街頭行劫，今年亦比去年上升44%；車內盜竊上升39.3%；偷車上升44%。

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