港大比較法與公法研究中心：特赦可平復局勢　解危機可成關鍵 (18:25)

文中稱，特赦可以為非常時期的非常案例提供以和平為目標的處理辦法，有望為社會撕裂打開出路，並提供有助即時平復緊張局勢的短期方案。如果協商和實施得宜，亦可重建政府、警察、示威者和社會之間的互信。

文章探討了特赦在香港法律框架下如何設計和實施，稱現時某些廣為接受的合法措施，效果其實與特赦無異，例如律政司不起訴；行政長官向警察發出行政命令或指令；行政長官批出赦免或減刑；刪除示威者刑事犯罪記錄以及通過立法實施有條件釋放等，均是香港現存法律框架下可實施的特赦方式。

至於誰可獲得特赦、應包括或不包括什麼罪行、特赦如何運作等問題，文章建議參照世界各地的經驗，例如某些嚴重罪行可排除在特赦之外，或有條件地批出特赦。文章也表示，特赦需要公平公正，涵蓋所有群體（包括示威者和警察）和有效率地實施，方能見效。

文中亦稱，香港1970年代廉政公署成立未久，官府貪腐猖狂，當時特赦救了香港。事隔40年，特赦能再度成為修補互信、重建和平的關鍵。

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