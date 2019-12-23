競委會批政府過度規管的士業　專營的士起表價太高車太少 (17:14)

競委會指出，政府對的士行業過度規管，未有因應近年科技發展及其他轉變作出調節，令本港的士服務缺乏競爭。

競委會建議，專營的士起表價不應由政府決定，而是透過招標程序決定。競委會表示，政府建議專營的士起表價為36元，比現時的士起表價高五成，目的是刻意減少專營的士與現時持牌的士之間的價格競爭。

競委會認為，政府應透過招標程序，要求專營權競投者在不犧牲服務質素的前提下，以收費水平互相競爭，政府可在招標時定下最低服務標準及最高收費水平，乘客便可以最低的價格，享用優質的士服務。

競委會又建議，政府應釐定符合社會需求的專營的士數目，政府在方案中建議推出600部專營的士，數量太少，難以對現時持牌的士的服務質素帶來正面影響，應提早至兩年內檢討專營的士數目，又稱若專營的士能以市價水平的車費提供優質服務，可能會日益普及，因此需要擴大專營的士服務，滿足市場需求。

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