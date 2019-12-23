地盤工涉4宗網友風化案　曾與12歲女童性交威脅發裸照 (16:05)

被告黃子軒被控於去年9月23日，在屯門兆麟苑貴麟閣樓梯強姦X；同年10月6日，在兆麟苑寶麟閣與13歲以下的Y非法性交；同年10月10日，在牛頭角某大廈企圖強姦Z；以及同年10月13日刑事恐嚇Y。

控方開案陳辭指出，當時16歲的X透過facebook認識網名為「Anson Chui」、自稱19歲的被告。被告曾邀約X外出，X一度拒絕，但最終答應案發當日凌晨與被告見面。被告當日不滿X拖延見面和經常使用手機，遂取走X的手機，並把她帶到兆麟苑貴麟閣28樓的梯間強姦。被告其間曾威脅毆打X、撕破其褲子，以及叫朋友把她捉進屋內。X事後告知朋友，最終報警求助。

控方指出，12歲的Y經facebook認識被告，及後發展為情侶，二人曾在兆麟苑寶麟閣的梯間性交，Y亦曾應被告要求向他發裸照。至同月13日，Y拒絕與被告見面，惟遭被告威脅分手，以及發布她的裸照。Y事後告知同學，最終報警。

控方又指出，同樣在facebook認識被告的Z，與被告外出數次後沒再聯絡。Z其後經Instagram認識名為「Tracy」的網友，二人曾見面和交易。至案發當日凌晨3時，Tracy向Z稱自己在Z的家附近，並邀請Z吃早餐，二人遂相約在Z家大廈的7樓電梯大堂見面。惟Z到達後不但看不到Tracy，更遭被告扯進梯間，被告當時責備Z消失了一段時間，並企圖強姦對方。Z咬被告的手腕方能逃脫，被告乘搭電梯離開。Z後來嘗試聯絡Tracy，但沒收到任何回覆。

至10月15日，Z在facebook看到被告以「Anson Chui」的名義販賣二手玩具，遂着男友相約被告交收，同時把相關安排告知警方，被告於3日後被捕。被告在警誡下表示：「我女友叫我同佢食早餐，我哋有攬過對方。」被告4日後再因涉及X的強姦案被捕，他當時在警誡下表示：「我想睇番受害人張相，因為我唔知係邊個。」聆訊下午續。

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