民調：林鄭民望見新低　司局長分數全跌　鄭若驊李家超排榜尾 (16:30)

香港研究協會本月11日至16日再就市民對特首、司局長及特區政府的滿意度進行電話訪問，共有1395名市民參與。調查結果顯示，林鄭月娥得1.9分（滿分為5分），較上次調查（9月30日至10月10日進行）的得分下跌0.05分。張建宗得1.99分，下跌0.11分；陳茂波得1.86分，下跌0.07分；鄭若驊得1.54分，下跌0.07分。

調查亦顯示，受訪者對13名局長的表現滿意度評分全數下跌，跌幅最大是得2.12分的陳肇始，失分0.33。香港研究協會指出，催淚彈殘留物引起公眾對健康的憂慮，以及大學醫療教學設施撥款受阻，皆可能是影響陳肇始民望的因素。

特首及主要問責官員表現評分（滿分為5分，由低至高排列）：

律政司長鄭若驊 1.54分

保安局長李家超 1.72分

教育局長楊潤雄 1.74分

民政事務局長劉江華 1.78分

財政司長陳茂波 1.86分

政制及內地事務局長聶德權 1.87分

公務員事務局長羅智光 1.87分

特首林鄭月娥 1.90分

運輸及房屋局長陳帆 1.92分

創新及科技局長楊偉雄 1.93分

政務司長張建宗 1.99分

勞工及福利局長羅致光 2.00分

環境局長黃錦星 2.02分

財經事務及庫務局長劉怡翔 2.03分

發展局長黃偉綸 2.05分

商務及經濟發展局長邱騰華 2.10分

食物及衛生局長陳肇始 2.12分

另外，特區政府9項施政表現的滿意度，包括改善社會福利、促進社會和諧、紓緩房屋問題等，同樣悉數下跌，其中跌幅最大為「提升醫療質素」及「提升教育質素」，分別有1.98分及1.91分，各跌0.13分。

香港研究協會發言人呼籲特首及各問責官員，認真總結施政經驗教訓，尤其是反修例風波引發的管治和社會危機，並應就當前香港面對的深層次問題，提出切實可行的改革措施，主動作為，帶領社會走出困局。

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