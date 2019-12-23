96人被控9．29暴動再提堂　辯方投訴控方未提供文件 (15:50)

首案涉金鐘道暴動，共52名被告（45男7女）；另外社工總工會總幹事、女社工許麗明被控襲警。第二案涉及夏慤道暴動，共44名被告（35男9女）。

首宗案件甫開庭時，控方稱原有的控罪書打錯數名被告的姓名，因此呈上修訂控罪書。控方申請將本案押後12個星期，以索取法律意見，又透露案件涉及270份證供和300小時的閉路電視片段。

大律師郭憬憲反對將案件押後，因為控方仍未提供文件說明大部分被告案發時的行為。郭憬憲又指，控方表明要到答辯程序，才會披露所有文件，「令辯方連準備辯護、搵有利片段都做唔到」。其餘律師亦有類似投訴。

控方要求維持被告在金鐘一帶的禁足令，因為昨日（22日）有人在龍和道堵路，被告有可能重犯。至於有人申請減少警署報到的次數，控方表示「如果改成每兩星期到警署報到，佢會唔會唔記得上星期報到咗未呢？」又指隨時間流逝，各人不依期歸押的風險更高。公眾席上的親友隨即發出低微的「哇」聲，亦有人大力拍椅表示不滿。

裁判官最終只批准陳和睿離港參加遊學團，其餘被告的保釋條件不變。裁判官亦應控方申請，把案件押後至明年3月13日。另辯方要求將社工許麗明涉襲警的案件和暴動案分拆處理，裁判官表示部分證人可能重疊，遂拒絕辯方申請。

本案今早10時開庭，近300個旁聽籌在9時許已派發完畢，有被告的親友未能入庭旁聽，一度惹起混亂。許麗明表示，法庭只安排每名被告有一個旁聽「家屬位」，認為法院安排混亂。

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