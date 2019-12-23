賽艇港隊前運動員藉深蹲訓練非禮女生　多度要求事主拍攝下體 (15:40)

被告馮狄康（24歲）報稱為教練，控罪指出，他1月4日在屯門一間中學內猥褻侵犯女童X。雙方承認事實指出，被告為學校划艇班教練，女童X案發時13歲。被告於1月7日涉非禮被捕，警誡下說「我無做過」，被告於認人手續期間遭X認出。

庭上播放女童X的錄影會面，女童X表示，1月4日划艇班訓練時，其他同學離開健身室，被告要求女童X留下做深蹲訓練，被告扶着X的腰部，稱「有手支撐更好」，當時X穿著短褲。其間被告疑隔着X的短褲，以手指三度觸摸其私處，但被告看不到被告的手。

X隨後離開健身室，前往廁所更換長褲時，被告問「下體有無生陰毛？」、「多唔多？」，又說「如果有就影響身形同外貌」，又問「如果着泳衣會唔會睇到你下體」。X更換長褲後從廁所離開，被告問X取電話號碼，又問「可唔可以影下面畀我睇」、「影少少都唔得？」、「我影畀你，可以？」X事後感驚慌，向朋友哭訴，翌日向班主任投訴。

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