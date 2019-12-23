大埔開槍案無業青年提堂　疑為「槍手」涉部署傷害警員 (14:52)

被告蘇緯軒（18歲）報稱無業。首宗案件中，他被控各一項有意圖而射擊及無牌管有槍械或彈藥，指稱他於今年12月20日在大埔翠屏花園地下5號舖外，意圖拒捕而向一名警員射擊；管有槍械，包括一支手槍連彈匣內有14粒子彈、一支長槍、6個長槍彈匣內有211粒長槍子彈及兩個手槍彈匣內有30粒子彈。

第二宗案件中，被告另被控一項串謀有意圖傷人，指稱他於今年12月8日在香港與黃振強、吳智鴻、張俊富、張銘裕、嚴文謙等人，串謀非法及惡意傷害警員，意圖使該警員身體受嚴重傷害。

據悉，被告於12月20日在翠屏花園C座外，警員認為他形迹可疑，將他截停，被告從腰間拔出手槍指向警員，隨後開一槍，事件中無人受傷，同行另一人逃脫。警方其後在被告身上及C座一單位搜獲相關槍械和避彈衣，初步化驗後，證實部分為真槍。被告同時疑為另一宗案件、五人涉於12月8日遊行中，放置炸藥及部署槍手傷害警員一案，Telegram所提及的「槍手」。

控方申請兩案押後，涉及大埔開槍的首宗案件，要求押後至明年6月8日再訊，讓警方作進一步調查，包括檢驗所檢獲的槍械。另一宗案件則申請押後明年2月18日於東區裁判法院再訊，以便與其他涉案人士一併處理。裁判官批准控方的押後申請，並下令被告還押監房看管。

另外，被告早前另牽涉一宗意圖危害生命而管有槍械的案件，將於明日（24日）再訊。

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