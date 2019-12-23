涉泳池更衣室偷拍裸男　男教師被控有違公德等29罪　警誡稱部分人自願 (15:15)

被告黃志偉（40歲）案發時任教師，在一間男校任教，現已離職。他否認28項作出有違公德的行為罪，但承認一項阻差辦公罪。法官先將案件押後至明（24日）續審，以待控方處理證物及文件。

控方開案陳辭稱，警方前年11月進行網上巡邏，發現有人在「Tumblr」網站發布大量泳池男更衣室偷拍照片。由於網站有顯示發布人的電郵賬户，警方向Google查詢後獲得其IP地址，因而追查得發布人亦即被告的住址。

警方其後獲得手令，去年1月31日清晨上門搜查。惟被告拒絕開門，駐守單位樓下的警員觀察到被告從單位內，將一個背包放置窗外冷氣槽。警方後來爆門入屋，從冷氣槽取回背包，發現內有3部手提電腦及3部蘋果電子設備。

經鑑證後，警方確認被告的iphone6+內藏有231段祼男影片及787張裸男照片。被告警誡下表示，他曾於九龍公園游泳池的更衣室內，以及一間健身室內，以手機拍下部分裸男影片，而相關裸照則為影片截圖。被告續稱，涉及健身室內的影片全屬偷拍，但部分在泳池更衣室的入鏡男子被拍時知情。

對於如何辨別被拍者是否知情，被告稱他們會互相點頭、微笑等，以肢體動作告知對方同性戀身分，拍照前亦會經他們口頭同意。被告又說，有些被拍的裸男覺得不望鏡頭拍照更「刺激」，被告事後亦會將他拍下的影片發還被拍者，甚至指部分被拍者會反拍被告。

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