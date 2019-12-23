5年輕公務員將赴聯合國任職　駐港特派員謝鋒：黑衣暴徒不代表香港青年 (15:00)

謝鋒表示，反修例風波引發的亂象讓人感到痛心，但他看到絕大多數香港青年傳承前輩愛國愛港的優良傳統，弘揚追夢打拼的獅子山精神，是香港重整行裝再出發的希望。

謝鋒說，愛國是人類主流價值觀，不熱愛自己國家的人，不會得到別人尊重。他亦稱，愛國就要真心擁護「一國兩制」，堅決反對「港獨」，反對外部勢力干預。他感謝中央駐港聯絡辦等部門大力支持，經外交部和外交公署積極協調後，短短一年內為每名候選人爭取到合適職位。

特首林鄭月娥、前世衛組織總幹事陳馮富珍、前律政司長梁愛詩，亦有出席活動。林鄭月娥表示，香港青年通過國家搭建的橋樑，首次走進聯合國工作，具有特殊意義，對香港來說是重大突破，也是「一國兩制」制度優勢的最佳寫照。

公務員白雋彥、黎偉楠、陳莉婷、袁彪洪、何宇恒，將於明年1月起陸續赴聯合國紐約總部、日內瓦辦事處、維也納辦事處及世界氣象組織任職。

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