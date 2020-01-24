海關8000萬元購4艘國產高速截擊艇　45分鐘可達香港任何水域 (14:56)

海關於過去一年以約8000萬元引入四艘由瑞典專家設計、山東製造的高速截擊艇，以取代四艘已使用16年的同類船艇，分兩階段執行，首兩艘新艇於5月時下水，另外兩艘則於上周三（18日）服役。

助理關長（邊境及港口）陳子達表示，新艇採用由勞斯萊斯出產的噴水式推進器，馬力達3500匹，相當於10輛雙層巴士的輸出功率，令快艇只花40秒，即可從靜止加速至最高船速55海里（相等時速約102公里），較採用傳統螺旋槳式推進器的舊艇具更佳航速，減速停駛所需距離僅50米，比舊艇減少逾半，以及額外提供橫向移動及定點自轉功能。

陳子達稱新艇雖然馬力大，但續行力可提升約五成，可航行約330海里，距離相當於從香港來回廣州兩次，操控方面亦改用操控桿取代舊式軚盤，加強操控靈活性，其航行能力屬政府目前同類型船舶中速度最快型號，可於45分鐘內趕至香港水域任何角落，相信新艇速度有助海關攔截。

海關指出香港海岸線超過1100公里，水域內亦有逾260個島嶼，可供走私集團靠泊的地點極多，集團常以高速快艇快速走私，亦不時以改裝船的暗格、漁船及內河船掩藏走私；海關今年共破獲54宗走私活動，檢獲貨品多為電子產品、高價食材、凍肉等，總值達1.63億元，較去年同期減少9宗，貨值則上升1200多萬元。

海關表示，新艇較早前已破獲10宗海上走私案件，檢獲物品包括電子產品、高價食材、凍肉和活魚，總值接近7800萬元，當中包括於本年度最大批走私電子產品，總值逾2000萬元；另海關亦於上月破獲過去10年的最大宗的走私凍肉案件，檢獲的凍肉更達540公噸，市值約5000萬元。

陳子達指出，現時海關船隊配備5款不同船隻，包括五艘區域巡邏船、四艘高速截擊艇、兩艘淺水巡邏艇、兩艘海港船和九艘充氣橡皮艇，22艘船全天候於香港水域執勤，但海關會繼續以風險管理及情報主導執法，與水警及海外執法機關加強情報交流，打擊海上走私活動。