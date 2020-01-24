【聖誕門診服務】公立醫院增1800診症名額　16間普通科門診如常服務（附名單） (12:57)

醫管局表示，為應對市民的求診需要，以及減輕急症室的服務壓力，共有16間普通科門診診所將於聖誕假期提供服務（詳見下表）。因應本港即將進入冬季流感高峰期，醫管局急症科統籌委員會主席徐錫漢呼籲市民，應盡早接種季節性流感疫苗，保障自己及他人。

徐醫生同時提醒市民，飲酒慶祝應有節制，淺嚐即止。他指出，酒精會令血管擴張，不能夠保暖，反令身體熱量流失，「過量攝取酒精會抑壓大腦功能，引致頭痛、嘔吐、呼吸困難、失去知覺、昏迷等反應甚至急性酒精中毒，足以致命，未成年人飲酒更可能影響腦部發展」。

聖誕假期（12月25日及26日）普通科門診服務：

診所 預約電話 診所電話 筲箕灣賽馬會普通科門診診所 3157 0077 2560 0211 貝夫人普通科門診診所 3157 0000 3553 3116 香港仔賽馬會普通科門診診所 3543 5011 2555 0381 堅尼地城賽馬會普通科門診診所＊ 3543 5088 2817 3215 觀塘社區健康中心 3157 0687 2389 0331 聖母醫院家庭醫學診所 3157 0118 2354 2267 柏立基普通科門診診所 3157 0113 2383 3311 油麻地賽馬會普通科門診診所 3157 0880 2272 2400 戴麟趾夫人普通科門診診所 3157 0107 2614 4789 瀝源普通科門診診所 3157 0972 2692 8730 石湖墟賽馬會普通科門診診所 3157 0965 2670 0211 大埔賽馬會普通科門診診所 3157 0906 2664 2039 屯門診所 3543 0886 2452 9111 元朗賽馬會健康院 3543 5007 2443 8511 下葵涌普通科門診診所＃ 3157 0100 3651 5411 將軍澳（寶寧路）普通科門診診所＊ 3157 0660 2191 1083

＃於12月25日提供服務

＊於12月26日提供服務

診症時間：上午9時至下午1時、下午2時至5時

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