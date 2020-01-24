【聖誕門診服務】公立醫院增1800診症名額　16間普通科門診如常服務（附名單） (12:57)

醫院管理局今日（23日）公布，因應公立醫院正處於冬季服務高峰期，將加強普通科門診在聖誕期間（25、26日）的服務，包括在假期期間增加超過1800個額外診症名額、增設3間普通科門診診所的服務。有醫生呼籲市民，在慶祝節日期間切記節制飲酒。
醫管局表示，為應對市民的求診需要，以及減輕急症室的服務壓力，共有16間普通科門診診所將於聖誕假期提供服務（詳見下表）。因應本港即將進入冬季流感高峰期，醫管局急症科統籌委員會主席徐錫漢呼籲市民，應盡早接種季節性流感疫苗，保障自己及他人。
徐醫生同時提醒市民，飲酒慶祝應有節制，淺嚐即止。他指出，酒精會令血管擴張，不能夠保暖，反令身體熱量流失，「過量攝取酒精會抑壓大腦功能，引致頭痛、嘔吐、呼吸困難、失去知覺、昏迷等反應甚至急性酒精中毒，足以致命，未成年人飲酒更可能影響腦部發展」。
聖誕假期（12月25日及26日）普通科門診服務：
|診所
|預約電話
|診所電話
|筲箕灣賽馬會普通科門診診所
|3157 0077
|2560 0211
|貝夫人普通科門診診所
|3157 0000
|3553 3116
|香港仔賽馬會普通科門診診所
|3543 5011
|2555 0381
|堅尼地城賽馬會普通科門診診所＊
|3543 5088
|2817 3215
|觀塘社區健康中心
|3157 0687
|2389 0331
|聖母醫院家庭醫學診所
|3157 0118
|2354 2267
|柏立基普通科門診診所
|3157 0113
|2383 3311
|油麻地賽馬會普通科門診診所
|3157 0880
|2272 2400
|戴麟趾夫人普通科門診診所
|3157 0107
|2614 4789
|瀝源普通科門診診所
|3157 0972
|2692 8730
|石湖墟賽馬會普通科門診診所
|3157 0965
|2670 0211
|大埔賽馬會普通科門診診所
|3157 0906
|2664 2039
|屯門診所
|3543 0886
|2452 9111
|元朗賽馬會健康院
|3543 5007
|2443 8511
|下葵涌普通科門診診所＃
|3157 0100
|3651 5411
|將軍澳（寶寧路）普通科門診診所＊
|3157 0660
|2191 1083
＃於12月25日提供服務
＊於12月26日提供服務
診症時間：上午9時至下午1時、下午2時至5時