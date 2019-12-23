油麻地兩小時兩劫案　賊人持槌闖珠寶店掠走百萬元金飾 (15:22)

【15:22】警方表示，6名賊人闖入金行後，以刀指嚇店內兩名負責人，並呼喝二人「唔好郁」，整個行劫過程約1分鐘，賊人掠走店內約值百萬元的金飾後向尖沙嘴方向逃走。

警方其後於東莞街檢獲口罩，正調查是否由賊人遺下。警方又指出，不排除6名賊人中包括南亞裔。

【14:58】現場消息指出，6名賊人均蒙面、身穿黑色上衣，其中一人手持一把疑似牛肉刀。賊人得手後沿窩打老道往油麻地果欄方向逃逸。警方到附近店舖翻查閉路電視追緝賊蹤；案件現交由油尖警區重案組第3隊接手。

【12:39】現場消息稱，事發時事主剛從該區一間銀行提取20萬元，行經上址時遭兩名身穿黑色衫褲的男子從後扑頭搶去袋子，賊人得手後向尖沙嘴方向逃去。

至中午12時16分，警方接獲多人報案，指有賊人闖入上海街352號一珠寶店企圖行劫，賊人手上持有鐵槌，珠寶店櫥窗玻璃被擊碎。警方正趕赴現場調查。

現場為油麻地利興金行。多名賊人掠去一批金飾後逃去。原來用作放置金飾的托盤跌在地上，櫥窗玻璃碎散落一地。有金行職員在場協助調查。

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