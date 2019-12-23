衛生署公布兒童麻疹疫苗新安排　第二劑提前至一歲半接種 (12:38)

新安排適用於2018年7月1日或以後出生的兒童，明年1月2日起在母嬰健康院接種「白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗-加強劑」時，將於同日一併接種MMRV疫苗。此前出生的兒童則繼續按原有安排，在小學1年級時，由衛生署的學童免疫注射小組到校為他們接種。

現時本港兒童需接種兩劑含麻疹疫苗，首劑是在兒童滿1歲時，於衛生署轄下母嬰健康院，接種「麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗」（MMR疫苗），第二劑是小學1年級時，由學童免疫注射小組到校接種。

衛生署表示，衛生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會（科學委員會），經檢視本地及海外的麻疹流行病學情況、海外實踐經驗及相關科學實證後，建議可提前為18個月大兒童接種第二劑含麻疹疫苗，獲衛衞生署接納。

其他報道：恒大出租泳線 地署查違契否 兩泳會借場教班 校方：諮詢法律顧問後已停

其他報道：網頁未見恒大泳班資訊 泳天：非公開招生