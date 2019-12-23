周日出入境人數僅76萬　較去年同日減逾三成半 (12:24)

入境處數字顯示，昨日有367,292人經本港各口岸入境，較去年同日的513,263人入境，跌幅28.4%；全日出境人次為394,403，較去年同日的664,510人入境，跌幅68.5%。2018年同日的總出入境人次逾117萬人，而過去周日僅約76萬人，跌幅35.3%。

港珠澳大橋及廣深港高鐵香港段自去年通車後，出入境人次曾屢創新高。農曆年初二（2月6日）有近14萬人經港珠澳大橋香港口岸出入境，但在昨日、聖誕假期前夕，出入境人數只有47,747人。至於高鐵，昨日有超過3.7萬人次經西九總站出入境，亦較高峰時期的9.6萬人，下跌一倍半。

機場方面，昨日出境的人次為79,038，較去年同日的101,484人，減少22,446人；經港澳客輪碼頭出境則有13,042人，與去年同日18,951人比較，少了5,909人。羅湖則有196,458人次經管制站出入境，比去年同日290,402人次，減少逾9萬人。

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