旅發局除夕倒數大抽獎　逾2萬份獎品有機票iPhone超市禮券　除夕傍晚6時起登記 (11:44)

「香港除夕倒數大抽獎」

日期：12月31日

登記時間：下午6時至11時半

第一部分抽獎（名額2萬個）：玩一個簡單配對卡牌遊戲，有機會即時贏取100元超市現金劵，可玩無限次直至獲獎，成功與否也可以參加壓軸大抽獎。

第二部分壓軸大抽獎：可在旅發局「香港除夕倒數大抽獎」網頁登記姓名、身分證及電話號碼（在港旅客則登記電郵及護照號碼），可即時獲得抽獎號碼。

頭獎（名額10個）：每人可獲4套國泰航空來回機票，兩套可由香港出發去任何國家來回經濟艙機票、其餘兩套則即由外地出發來香港的來回機票。

二獎（名額30個）：每人iPhone 11 Pro Max 256GB 一部

其他獎品：海洋公園或迪士尼雙人入場門票及酒店住宿一晚連早餐套票（名額300個）、酒店雙人住宿一晚連早餐套票（名額100個）酒店雙人Spa服務套票（名額100個）。

頭獎得主將於2020年1月1日在ViuTV節目公布，其他獎品得主將於1月1日凌晨2時後在活動網站公布。