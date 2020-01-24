旅發局除夕倒數大抽獎　逾2萬份獎品有機票iPhone超市禮券　除夕傍晚6時起登記 (11:44)

今年除夕維港煙花倒數取消，旅發局改為舉行「加強版」幻彩詠香江配合大廈煙火倒數，同時首次舉行全港大抽獎，抽出總值逾400萬元獎品，奬品超過2萬份，頭獎為4套來回機票，二獎為iPhone 11 Pro Max 256GB，另有海洋公園或迪士尼樂園雙人入場門票及酒店等，更可以玩遊戲抽獎贏取100元超市現金券。
「香港除夕倒數大抽獎」
日期：12月31日
登記時間：下午6時至11時半
第一部分抽獎（名額2萬個）：玩一個簡單配對卡牌遊戲，有機會即時贏取100元超市現金劵，可玩無限次直至獲獎，成功與否也可以參加壓軸大抽獎。
第二部分壓軸大抽獎：可在旅發局「香港除夕倒數大抽獎」網頁登記姓名、身分證及電話號碼（在港旅客則登記電郵及護照號碼），可即時獲得抽獎號碼。
頭獎（名額10個）：每人可獲4套國泰航空來回機票，兩套可由香港出發去任何國家來回經濟艙機票、其餘兩套則即由外地出發來香港的來回機票。
二獎（名額30個）：每人iPhone 11 Pro Max 256GB 一部
其他獎品：海洋公園或迪士尼雙人入場門票及酒店住宿一晚連早餐套票（名額300個）、酒店雙人住宿一晚連早餐套票（名額100個）酒店雙人Spa服務套票（名額100個）。
頭獎得主將於2020年1月1日在ViuTV節目公布，其他獎品得主將於1月1日凌晨2時後在活動網站公布。