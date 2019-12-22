台漢涉港劫案　陸委會促積極提供事證　港府表反感：沒法律容許司法協助 (20:33)

港府晚上發稿指出，台灣當局在明知香港沒有法律容許香港和台灣進行司法協助和移交逃犯的情況下，仍不斷以不負責任的言論詆毁香港，特區政府表示反對亦反感。

港府敦促台灣當局不要再以政治凌駕法治，以陳同佳案及林姓疑犯劫案作藉口，消費法治，發表等同要求特區政府違反香港法律的言論。港方不能認同台灣當局用政治考慮法治的看法，因這不符香港的法治精神。

尖沙嘴一間表行10月遇劫，警方未有拘捕任何疑犯，但台灣中央社報道指台中地檢署將一名涉案而潛逃返台的台籍男子拘捕，並以需取得該男子在香港的犯案證據為由，日前透過法務部向香港提請司法互助。

相關報道：

台漢涉尖沙嘴劫表行後返台落網 台方提司法互助 港稱無法可依惟接受來港自首（2019年12月21日）

劫值百萬手表獨行賊遺氣槍（2019年10月7日）