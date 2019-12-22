19歲侍應涉調換食客信用卡購物被捕　涉款24萬 (20:06)

西區重案組第一隊高級督察吳金聰交代案情稱，警方11月1日接獲一名22歲姓施男子報案，懷疑信用卡被盜用，說曾在西貢一間餐廳結帳用過相關信用卡，另持有一張不屬於他的信用卡。警方調查後發現，施男所持的信用卡卡主亦曾報案，表示在尖沙嘴一間酒吧消遣後遺失信用卡及懷疑曾被盜用。

警方昨晨（21日）採取行動，在牛頭角彩德邨一個單位以涉嫌「盜竊」及「以欺騙手段取得財產」，拘捕一名19歲姓羅男學生，並在單位內搜獲4張屬於他人的信用卡、一張屬他人的身分證，以及涉以盜取信用卡購買的手提電腦及名牌手袋等贓物。警方昨日及今日（22日）分別在香港仔及黃大仙拘捕兩名18歲女學生，檢獲一個名牌手袋及一部手提電話，兩人均涉嫌「處理贓物」。

警方經進一步調查，相信男疑犯另涉及6宗過去半年發生的同類案件，涉及7名受害人。經初步點算，涉案贓物金額共約值24萬元，其中一張盜取的信用卡曾被疑犯使用97次，金額達9萬多元。