中環集會有人拆國旗釀衝突　警一度舉實彈槍【短片】 (18:45)

【18:38】防暴警要求記者進入國際金融中心，不能在中心外面逗留，防暴警一直於門外戒備。

【18:28】警IFC外設封鎖線

防暴警進入港景街驅趕人群，並趕走於連接國際金融中心（IFC）及交易廣場行人天橋上叫囂的群眾，其後在國際金融中心外拉起封鎖線。

【18:14】警籲冬至回家 在場者指罵

警方將防線推進至民耀街並截查多人，多輛警車停泊在該處。有防暴警表示，今日是冬至，他代表警隊祝大家冬至快樂，呼籲聚集者回家，又指出示威已逾半年，大家都是輸家，在場者聽畢後大聲指罵警員。

【17:48】下午近5時半有人將附近的國旗拆下丟在地上，大批防暴警到場，稱在場者非法集結，驅趕所有人包括記者，又舉起黑旗警告及施放胡椒噴霧，本報記者被噴中；一名防暴警一度向人群舉實彈槍，另有警員以警棍打一名黑衣人，防暴警將兩名穿黑衣男子帶上警車。

相若時間，一名印度裔男子於中環行人天橋上疑中了橡膠子彈，小腿受傷。

【17:42】警：有人擲雜物意圖搶犯

警方表示，今午約5時，在中環愛丁堡廣場公眾集會舉行期間，警方在附近拘捕一名違法者。其間有人向警員投擲雜物，意圖搶走犯人。有關行為嚴重威脅在場者的人身安全和公共秩序，警方使用最低武力驅散。警方嚴厲譴責有關暴力行為。

【17:30】集會者：向國際傳遞信息支援新疆人

集會於下午3時半開始。23歲陳先生手持象徵「東突厥斯坦獨立運動」的旗幟，他表示新疆人受中共不人道及殘酷對待，有人被迫背棄伊斯蘭信仰，進食豬肉，而全球關注香港，希望透過集會爭取更多人關注新疆問題。

40歲陳先生稱，新疆人言論不斷被打壓，擔心香港在中共的箝制下，打壓會愈來愈多，從今次反修例運動亦看到中共從不讓步，憂慮新疆現時的情況會變成未來的香港。

20多歲姓胡兩姐妹一同出席集會，她們不滿中共打壓新疆人宗教信仰、人身自由等，覺得有如看到香港的未來，自由被剝削；出席集會是支持新疆人反抗，並透過香港僅存的言論自由，向國際傳遞信息，支援新疆人。

胡小姐說，支持「香港獨立」理念，希望長遠可以達成，因為即使五大訴求達成，中共仍可能有不同方法打壓香港，危機未必能解除。

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