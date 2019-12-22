中環集會有人拆國旗釀衝突　警一度舉實彈槍 (17:48)

相若時間，一名印度裔男子於中環行人天橋上疑中了橡膠子彈，小腿受傷。

集會者：向國際傳遞信息支援新疆人

集會於下午3時半開始。23歲陳先生手持象徵「東突厥斯坦獨立運動」的旗幟，他表示新疆人受中共不人道及殘酷對待，有人被迫背棄伊斯蘭信仰，進食豬肉，而全球關注香港，希望透過集會爭取更多人關注新疆問題。

40歲陳先生稱，新疆人言論不斷被打壓，擔心香港在中共的箝制下，打壓會愈來愈多，從今次反修例運動亦看到中共從不讓步，憂慮新疆現時的情況會變成未來的香港。

20多歲姓胡兩姐妹一同出席集會，她們不滿中共打擊新疆人宗教信仰、人身自由等，覺得有如看到香港的未來，自由被剝削；出席集會是支持新疆人反抗，並透過香港僅存的言論自由，向國際傳遞信息，支援新疆人。

胡小姐說，支持「香港獨立」理念，希望長遠可以達成，因為即使五大訴求達成，中共仍可能有不同方法打壓香港，危機未必能解除。

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