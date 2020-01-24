【二十四節氣．冬至食湯圓】營養師貼士：正餐減飯量每日上限4粒　煲糖水用代糖或薑糖 (10:53)

患糖尿心血管病淺嘗即止

黃穎琳指出，市面上售賣的湯圓每粒熱量約為50至60大卡（kcal），3至4粒湯圓已相等一碗飯。她建議每日進食上限為2至4粒（留意湯圓本身的大小，會影響應攝取的分量）。若有心血管疾病如膽固醇過高或糖尿病，建議只於節慶時食用，每次最多吃2粒湯圓及不要飲糖水，淺嘗即止；糖尿病患者尤其要留意避免餐後血糖指數上升。

吃高纖蔬果散步助消化

如果當天要吃湯圓，餐前要「留肚」少吃半碗飯。若吃湯圓後感到滯脹，應多吃高纖維的蔬菜水果，促進腸臟蠕動。高纖蔬菜包括芥蘭、西蘭花、秋葵和木耳等，水果則包括蘋果（連皮吃）、木瓜、火龍果和奇異果等。吃湯圓後勿即時坐下，可以到樓下散步，幫助消化。

煲糖水可用薑糖代糖

黃穎琳提醒，用作煮湯圓糖水的材料例如冰糖、黑糖、白砂糖和片糖的熱量差不多，同屬高熱量，她建議，如在家裏煮糖水，可使用較天然的糖，例如冬瓜糖、桂圓、薑糖等，也可以加入代糖。要注意並非所有代糖都可以加熱，要使用可煮食的代糖，或在煮熟湯圓後才加入代糖。

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