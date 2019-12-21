聖公會鄺保羅發表2019年聖誕文告　籲港府示威者虛心對話【短片】 (19:31)

鄺保羅表示「今年聖誕節，香港社會的氣氛相當沉重，平安夜不可能再像過往洋溢着濃濃的幸福歡樂氣氛」，「被破壞的硬體設施可以修復、下滑的經濟亦可以慢慢復元，但要愈合撕裂了的親情、友情、互信以及情緒，又或者要重建受衝擊的自由、穩定和法治，就不是一朝一夕可以做到的事。」

鄺保羅稱，這場風暴把建構香港社會的「硬體」與「軟體」破壞殆盡，相信每個香港市民都會問，香港下一步應該如何走下去？他說，香港人或未能想到走出困局的方法，但任何一個愛香港的人，都不會願意見到這種局面持續下去，「聖誕節的來臨，正好給我們一個機會停一停、想一想，思考如何走出這個黑暗的深谷，重新踏上光明之路」。

鄺保羅說，在聖誕佳節來臨的時候，特區政府和抗議ja1都應該拿出勇氣和誠意，虛心對話，承認彼此都有不足和欠缺，共同探討回應社會和突破困局的方法，這總比採取暴力或空喊口號來得實際；政府亦不應只靠僵化的思維和理據回應社會的聲音，但實際上又沒有作出適切回應市民需要的措施與行動；警民雙方更要思考如何修補關係，藉愛護香港的心懷互相體諒，理性對話同行，彼此以愛化解敵意和仇恨，才能帶來走出困局的希望，為香港社會重建安定與互信，讓市民得以在自由、安穩的社會中安居樂業。

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