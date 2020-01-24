台漢涉尖沙嘴劫表行後返台落網　台方提司法互助　港稱無法可依惟接受來港自首 (20:08)

【19:11】尖沙嘴一間表行10月遇劫，涉案台灣男子返台後被捕，台中地檢署透過法務部向香港提請司法互助。香港保安局回覆本報查詢稱，香港無法律可與台灣司法互助和移交逃犯，但若疑犯願來港自首，「港方隨時接受，不會有任何限制」。

事發10月6日，林姓台籍疑犯涉持氣槍到彌敦道50號金域假日酒店地下「經典時計」表行，劫去兩隻共值99萬元的手表。中央社報道，台中地檢署在香港警務部門傳真提供疑犯資料請求協助調查後，上月11日拘捕疑犯，查獲270萬餘元新台幣（約70萬港元）現金及4隻勞力士手表，並以疑犯涉「加重強盜罪」有逃亡、滅證之虞，聲請羈押獲准；調查後發現疑犯於2019年曾多次出入東南亞、大陸等地，涉在各地犯下最少4宗劫案。

台灣法務部已透過陸委會，為台中地檢署向香港提出司法互助請求，希望取得案發現場閉路電視畫面及事主供辭等證據。香港保安局回覆查詢稱，香港「沒有法律可以與台灣當局進行司法互助和移交逃犯事宜」；香港警方已將案列作搶劫案，正根據香港法律處理，若疑犯願意從台灣來香港自首，港方隨時接受，不會有任何限制。

（綜合報道）

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