【和你Shop】便衣警海港城拉人　防暴警施胡椒噴霧 (21:00)

曾仲斌承認，現場很多便衣警員沒有展示委任證。他說，警察在執行警權和接觸市民時才需要委任證，大部分時間都不需要。他又否認曾有警員拔槍，若警員覺得有危險，把手放在槍袋戒備沒有問題。

曾仲斌說，希望市民在普天同慶的時間，和平表達訴求，過一個安穩、平安的聖誕節。

【20:20】有戴口罩和帽的男子在海港城外被防暴警搜身及查身分證，其後獲放行。

【20:05】在海港城的10多名便衣警員接近8時離開商場，現場市民拍手，但兩三分鐘後，該批便衣及大批防暴警再衝入商場一樓，逗留約5分鐘後離開，其間有警員與市民對罵，其他警員包括油尖區助理指揮官曾仲斌未有理會。

【19:36】油尖區助理指揮官曾仲斌一度奔跑追趕市民無果，其後重整隊形，在場警員一度高呼「yes sir」。曾仲斌在海港城內稱要巡邏，會截查「可疑人」，又大叫「行使警權時一定要出示委任證」，並指向一名站在牆邊、戴帽及黑口罩的男子，稱其戴口罩「好可疑」，大批戴口罩便衣警隨即包圍該男子，用力扯甩其口罩及脫去其帽子，搜查其隨身物品，其間有便衣警曾出示委任證。有警員喝令被查男子勿將手插袋，否則會拘捕他，在場市民隨即起哄，被截查男子其後獲放行。

【19:24】海港城內一度回復平靜，市民只在中庭偶爾叫口號。但油尖區助理指揮官曾仲斌其後再進入商場，市民再次包圍該批便衣警大叫口號。

【18:48】沒有委任證的便衣警突然拘捕最少一名男子，指稱其「襲警」。在旁另一人見男子被捕，在旁邊指罵，疑似便衣警把他按在地上再拉起，問「『小心老豆搵仔』咩意思？」

其後約60名防暴警進入海港城，在各層奔跑，又推撞記者和使用胡椒噴霧。商場內部分商舖落閘。有海港城職員稱商場沒有報警。

【18:28】有記者追問在場的油尖區助理指揮官曾仲斌，為何涉事便衣警無故離隊及疑似拔槍，他回應稱「唔清楚」，又叫在場者如有資料應向警方提供。

【18:23】海威商場3樓一名便衣警員突離隊獨自走到2樓，與市民口角，其間伸手觸碰腰間配槍，其後在市民激動指罵之下奔到3樓。

【18:19】在浙江讀大學二年級的李先生（化名）表示，他5個月前為了解情況而來港，曾多次在衝突現場擔任救護員。他8月曾被捕，被控非法集結及襲警。他說，內地人保釋更難，還押15日，直至有朋友提供住址才成功保釋。

他指出，知道內地公安一直在內地調查其家人，父母現已不能來港。他說，大陸很多年輕人被洗腦，但香港有這麼多人反抗絕對是政府出現了問題，希望對港人說句「大陸人與你同在」。他說，剛被捕時會感擔心，但現在已不再怕，因為所爭取的目標並沒有錯。

【17:44】一名自稱從內地來港的婦人於海港城內大叫，示威者原本聽到她說普通話以為是踩場而罵她，後來聽到她大叫的是支持香港人爭取民主及「打倒共產黨」，立即上前鞠躬道歉，更與她在商場內並肩而行。

【17:30】人群繼續於商場內游走，有示威者舉高雙手向便衣警做出心形手勢，亦有人高呼「黑警死全家」。其後有示威者走進一間時裝店內舉起印有「光復香港 時代革命」的橫額，並為模特兒公仔戴上口罩，一隊警員期間於路口出現，示威者高呼「愛比暴力強，與警暴割席」。

【17:09】有市民問曾仲斌是否知道7月21日發生什麼事，曾回應稱「我唔知發生咩事，唔係我職級唔係我答」；又有市民問為何會有浮屍出現，曾再回應稱「假消息我唔識答」。

【17:00】網民今日（21日）再發起「和你Christmas Shop」行動，於全港多區商場聚集。其中在尖沙嘴海港城，逾百人在商場內游走叫口號，其間疑有便衣警搜市民身，本報記者上前詢問戴黑口罩者是否警察，對方未有回應，只稱不接受採訪，被搜者隨後獲放行，便衣警一度於商場內施放胡椒噴霧。

本報記者拍攝疑便衣警搜市民身時一度被阻擋。被搜者表示，有人向他稱自己是警察，要求搜身，他曾要求對方出示委任證，但對方無展示。油尖警區助理指揮官（刑事）警司曾仲斌稱，非執行警務時毋須出示委任證，但未有回應若執行警務時是否需要出示委任證，他承認警方曾一度於商場內施放胡椒噴霧。其後，商場職員要求警察及示威者和平離去，一名警員回應：「啲玻璃打爛哂你哋點算先。」

另外，於海港城聚集的人群一度高唱《願榮光歸香港》，又用普通話向遊客叫「五大訴求 缺一不可」等口號。一些商舖於人群走過時關門落閘，示威者走過Starbucks咖啡店時，有人於收費儀器貼上「藍罷買」標語，未有作其他破壞。

逃犯條例 相關報道︰

【721元朗襲擊·不斷更新】

團體發起「杜絕政治酬庸」集會 促監察落選建制派是否獲安排公職

議員稱疑遭催淚彈中頭15歲少年已離開ICU 反應仍遲緩

大埔開槍事件 警︰檢P80型手槍或與北角藏械案有關 嚴肅跟進大批槍械流入港

警拘槍客起長短火逾百子彈 疑犯遇截查開一槍 警疑槍彈集會時用

教職員被捕未被控 教局命研停職 楊潤雄：「逐一跟進」偏離學校 葉建源斥白色恐怖