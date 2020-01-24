【721元朗襲擊】防暴警Yoho Mall及停車場內拘捕多人 (21:59)

【21:59】在停車場內被捕的人被押上警車後，警方收隊離開。

【21:46】Yoho Midtown 3樓停車場內有數十名防暴警，見到記者靠近即趨前。停車場內有多人被截查，最少8人被捕及帶走。

【21:33】防暴警已離開Yoho Mall，部分警員登上警車在商場外戒備，亦有警員繼續留在行人路上。

【21:15】防暴警帶走在Yoho Mall內被捕的男子，有市民高聲問被捕人全名，防暴警察同一時間大叫，遮蓋男子聲音。本報記者拍攝期間，一名防暴警舉起胡椒噴霧指嚇本報記者。警員其後在商場內舉起寫有「警察封鎖線 不得越過」的黃旗，但防線內未見有被捕人在內。大批市民指罵在場警員。市民高叫「721唔見人，831打死人」口號，質問警員「721去咗邊？」。有防暴警離場時向在場市民揮手，有人問在場傳媒聯絡隊警員：「答我呀！民意逆轉咗去邊呀？」

【21:02】Yoho Mall內已關門的「喜茶」被人以黑漆噴字，近百名防暴警進入商場，多名市民被防暴警包圍搜查，最少一人被鎖上手銬拘捕。

【17:36】Yoho Mall顧客服務中心暫停服務，櫃枱上有告示稱停車場時租車拍卡離開時，可自動獲豁免3小時時租費用。

【17:29】全部防暴警離開Yoho Mall後，商場內亦不見有人群聚集，現場回復平靜。

【17:19】大部分防暴警已離開Yoho Mall，但被擊毀玻璃的元氣壽司外仍有數名蒙面防暴警駐守。另外，商場內一名帶着行山杖、身上有Pepe袋的黑衣中年女子被多名防暴警包圍，警員搜查其隨身物品並抄下其身分證後放行。女子事後受訪表示，自己是721元朗襲擊5個月集會的參加者，警員抄下其資料後稱商場受破壞，警方日後可能會追究。

【17:02】最少70名防暴警察早前進入Yoho Mall商場二期，絕大部分示威者四散。之後防暴警向一期方向狂奔約100米，一度有警員離隊衝入商場一期，之後離開。警方約1分鐘後再進入一期商場，大部分在靜坐期間營業的商店紛紛落閘。這批防暴警5時前差不多全數離開。另一批防暴警在Yoho Mall被破壞的元氣壽司門外拉起封鎖線。

【16:52】一批防暴警在Yoho Mall商場內開咪表示，因早前有不法分子於元氣壽司刑事毁壞，警方正在商場內搜捕，要求在場市民配合警方指示。另有一批防暴警在商場二期地下，聚集的警員無故大叫「豬X」等粗口，有市民說警員「跌咗個良心」，一名警員回應「跌咗個豬腦呀你！」

【16:46】大批防暴警在商場內巡行，突然把兩名市民推向牆，但警員沒有截查兩人便離開，繼續前行。部分商舖見防暴警出現後立即落閘。

【16:41】Yoho Mall商場內有防暴警無故推撞一名女子，並以警棍指嚇她及旁邊的市民。之後有警員開咪喝令「着熒光衫唔知係咩身分嘅人士」走開，稱該處是警方的推進路線。有警員一度施放胡椒噴劑。

【16:34】防暴警在Yoho Mall中庭及元氣壽司外設防線，在場市民高叫「721唔見人，831打死人」、「商場唔准狗入嚟㗎！」數十名防暴警之後狂奔進入Yoho Mall一期商場，又在商場大門阻止市民及記者入內，現場市民繼續對警員破口大罵。商場內有防暴警手持AR-15自動步槍。

【16:28】有示威者擊破元朗Yoho Mall二期元氣壽司的玻璃，隨即有人高叫「散喇散喇」，該店較早時已落閘。示威者早前曾途經商場內已關店的Starbucks及優品360，其間有人曾拍打優品360的閘門幾下。防暴警進入商場，在元氣壽司外驅趕記者，稱現場「有刑事毀壞嘅案件」，有警員高呼「助紂為虐嘅行開！」，又以強光電筒照射記者及推撞記者。

【16:18】在Yoho Mall一期外有多部警車；在一期商場中庭聚集的部分人大叫「元氣」、「我要飲綠茶」等，之後走向二期商場，其間高叫「光復香港 時代革命」、「沒有暴徒 只有暴政」等。

【16:04】Yoho Mall一期中庭聚集人數已過百，中庭Chanel限時商店（pop-up store）暫時封閉。

【15:49】西鐵元朗站已於下午1時提早關閉。下午約3時，約50名市民在Yoho Mall一期中庭聚集叫口號，他們大多穿上黑衣及戴口罩，有人舉起「香港警察見死不救」、「毋忘721」、「無差別恐襲」、「警黑合作」等標語，以及元朗襲擊事發時的照片等。現場氣氛和平，商舖照常營業。

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