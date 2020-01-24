【721元朗襲擊】示威者擊破Yoho Mall元氣玻璃　防暴警推撞驅趕記者 (16:41)

【16:41】Yoho Mall商場內有防暴警無故推撞一名女子，並以警棍指嚇她及旁邊的市民。之後有警員開咪喝令「着熒光衫唔知係咩身分嘅人士」走開，稱該處是警方的推進路線。

【16:34】防暴警在Yoho Mall中庭及元氣壽司外設防線，在場市民高叫「721唔見人，831打死人」、「商場唔准狗入嚟㗎！」數十名防暴警之後狂奔進入Yoho Mall一期商場，又在商場大門阻止市民及記者入內，現場市民繼續對警員破口大罵。商場內有防暴警手持AR-15自動步槍。

【16:28】有示威者擊破元朗Yoho Mall二期元氣壽司的玻璃，隨即有人高叫「散喇散喇」，該店較早時已落閘。示威者早前曾途經商場內已關店的Starbucks及優品360，其間有人曾拍打優品360的閘門幾下。防暴警進入商場，在元氣壽司外驅趕記者，稱現場「有刑事毀壞嘅案件」，有警員高呼「助紂為虐嘅行開！」，又以強光電筒照射記者及推撞記者。

【16:18】在Yoho Mall一期外有多部警車；在一期商場中庭聚集的部分人大叫「元氣」、「我要飲綠茶」等，之後走向二期商場，其間高叫「光復香港 時代革命」、「沒有暴徒 只有暴政」等。

【16:04】Yoho Mall一期中庭聚集人數已過百，中庭Chanel限時商店（pop-up store）暫時封閉。

【15:49】西鐵元朗站已於下午1時提早關閉。下午約3時，約50名市民在Yoho Mall一期中庭聚集叫口號，他們大多穿上黑衣及戴口罩，有人舉起「香港警察見死不救」、「毋忘721」、「無差別恐襲」、「警黑合作」等標語，以及元朗襲擊事發時的照片等。現場氣氛和平，商舖照常營業。

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